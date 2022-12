2 Zehntausende Menschen pilgern im Juni 2023 wieder zum Southside Festival nach Neuhausen ob Eck. Foto: Thomas Fries

Mit Billy Talent steht ein weiterer Headliner für das Southside Festival vom 16. bis 18. Juni 2023 fest. Ein weiterer großer Name soll im kommenden Jahr bekanntgegeben werden.















Die kanadischen Rock-Legenden von Billy Talent machen die Headliner-Riege aus Muse, Die Ärzte, Kraftklub, Placebo, Casper, Peter Fox und Queens Of The Stone Age fast komplett. 34 Künstler und Bands stehen bislang fest, die bei den Zwillingsfestivals Hurricane in Scheeßel und Southside in Neuhausen ob Eck auf den Bühnen stehen werden.

Aussagekräftiges Songwriting und eingängige Hymnen liefern Bosse, Clueso, Bukahara, Gayle, Cavetown, Edwin Rosen, Dylan, Picture This und Will Linley. Härtere Gitarrenklänge haben folgende Acts im Gepäck: Madsen, Donots, Enter Shikari, Sondaschule, Funeral For A Friend, Betontod, The Interrupters, Anti-Flag, Kaffkiez, Zebrahead, Akne Kid Joe, Deaf Havana, Razz, The Amazons und Taylor Acorn.

Weitere Acts werden noch bekanntgegeben

Intensive Beats und großartige Hooklines liefern BHZ, Trettmann, Loyle Carner, Ashnikko, 01099 und Drunken Masters. Auch Freunde elektronischer Musik kommen mit Daði Freyr, Alle Farben und Mezerg auf ihre Kosten.

Weitere Acts, inklusive eines Headliners, werden bald bekanntgegeben.

Mehr Informationen unter www.southside.de