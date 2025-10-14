Neuer Hausarzt in Hechingen: Wie gründet man eine Praxis? Mediziner gibt Einblick

Ab Ostern 2026 praktiziert ein neuer Hausarzt in Hechingen. Aktuell steckt Jürgen Ehret mitten in der Planung und berichtet, wie so eine Praxisgründung abläuft.
Eine neue Praxis zu gründen ist eine große Herausforderung und mit einem enormen Aufwand verbunden – finanzieller und logistischer Art. Dieser Herausforderung stellt sich aktuell Jürgen Ehret, der sich im Ärztehaus Hechingen niederlassen möchte. Im Gespräch mit unserer Redaktion schildert er den aktuellen Stand und die größte Hürde, die noch zu nehmen ist.