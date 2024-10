Neuer Großauftrag: Herrenknecht liefert drei Maschinen nach Australien

Der Bundesstaat South Australia investiert in leistungsfähige Infrastruktur für die Hauptstadt Adelaide. Eine neue Nord-Süd-Verbindung soll den Straßenverkehr für die 1,4 Millionen Einwohner des Großraums verbessern. Auf mehr als zehn Kilometern Länge werden je Richtung drei Fahrspuren zur Verfügung stehen, heißt es in einer Mitteilung der Herrenknecht AG.

Zwei Abschnitte des neuen Highways „River Torrens to Darlington“ werden unterirdisch durch Tunnel geführt: Die beiden parallelen, vier Kilometer langen „Southern Tunnels“ und die „Northern Tunnels“ mit jeweils zwei Kilometern Länge. „Für den sicheren Vortrieb unter teils dichter, innerstädtischer Bebauung orderte das ausführende Joint Venture drei Maschinen vom Typ EPB-Schild mit einem Durchmesser von 14,7 Metern“, heißt es weiter. Außerdem sei geplant, zwei kleinere Herrenknecht-Maschinen einzusetzen, die Verbindungsstollen zwischen den beiden Hauptröhren bauen werden.

Lesen Sie auch

Nicht der erste Auftrag in Australien

Der Minister für Infrastruktur des Bundesstaates South Australia, Tom Koutsantonis, besuchte das Herrenknecht-Werk in Schwanau, um die Vereinbarung zur Lieferung der Großmaschinen zu unterzeichnen. Der Minister wurde begleitet von Vertretern des bauausführenden Joint Ventures mit den Unternehmen Bouygues und John Holland.

Die Referenzen der Herrenknecht AG auf dem australischen Markt reichen zurück bis in das Jahr 1996 mit der Lieferung von Vortriebstechnologie für den Bau der U-Bahn in Sydney im Vorfeld der Olympischen Spiele im Jahr 2000. Seitdem setzten australische und internationale Bauunternehmen in Australien die Herrenknecht-Technologie für eine Vielzahl von Infrastrukturprojekten ein. Für den Ausbau der U-Bahn in Sydney lieferte Herrenknecht insgesamt 15 Tunnelbohrmaschinen – für Straßentunnel in Melbourne waren es vier Maschinen mit 15,5 Metern Durchmesser.