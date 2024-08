1 Das Standesamt Freiburg vergibt Termine, um den Geschlechtseintrag im Ausweis zu ändern. Foto: Alexander Blessing

Bisher gab es bei der Stadt Freiburg viele Anfragen und Anmeldungen zum Thema Geschlechtseintrag.









Das Selbstbestimmungsgesetz tritt ab November in Deutschland in Kraft. Mit dem Gesetz soll es Menschen, die sich nicht mit ihrem Geschlechtseintrag in ihrem Personalausweis identifizieren, leichter gemacht werden, ihren Geschlechtseintrag zu ändern. Das bisherige Transsexuellengesetz und die bisher geltenden „Erklärungsregeln“ für nichtbinäre Personen werden von dem neuen Gesetz abgelöst.