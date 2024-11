Neuer Geschäftsführer in Rottweil: Helios Klinik vermeldet erneuten Führungswechsel

Nach fast genau zwei Jahren verlässt Geschäftsführer Robert Brandner die Helios Klinik in Rottweil wieder. Sein Nachfolger wird Moritz Lang.

Wie die Helios Klinik am Dienstag informiert, gibt es einen Führungswechsel: Moritz Lang wird zum 15. November die Geschäfte der Helios Klinik Rottweil und des Helios Spital Überlingen von Robert Brandner übernehmen. Dieser hatte die Leitung vor zwei Jahren von Tobias Grundmann übernommen. Nun habe sich Brandner entschieden, seinen Karriereweg in einem anderen Unternehmen fortzusetzen. Tobias Grundmann wiederum hatte die Klinikgeschäftsführung im Dezember 2020 von Cornelia Koch übernommen.

Als Junior Manager im Klinikcluster bekannt

Der neue Klinikgeschäftsführer Moritz Lang sei vielen Mitarbeitenden bereits aus seiner Zeit als Junior Manager im Klinikcluster Rottweil-Überlingen bekannt, heißt es in der Pressemitteilung. Seit fünf Monaten unterstütze der 32-Jährige die Helios Kliniken Kassel und Warburg im Interimsmanagement.

„Die dort gesammelten Erfahrungen in Personalführung, dem Etablieren von Besprechungs- und Austauschstrukturen sowie neuen Kommunikationsformaten und der Förderung des interdisziplinären Arbeitens innerhalb und zwischen den Klinikstandorten ergänzen seine bisherigen Kompetenzen“, teilt die Klinik mit.

Auf Krankenhausreform vorbereitet

Zudem begleitete er intensiv die Umsetzung der nordrhein-westfälischen Krankenhausreform im Helios Klinikum Warburg und sei somit auf die Maßnahmen der bald für alle Bundesländer anstehenden Krankenhausreform gut vorbereitet.

„Das Klinikcluster Rottweil-Überlingen freut sich auf die weitere Zusammenarbeit und heißt Moritz Lang herzlich willkommen zurück in seiner neuen Verantwortung.“

Rottweil und Überlingen arbeiten zusammen

Zur Erinnerung: Die Clusterbildung mit Überlingen wurde vor zwei Jahren vollzogen. Die Helios Klinik Rottweil und das Helios Spital Überlingen arbeiten seither medizinisch und administrativ eng zusammen. Ziel der Clusterbildung, so hieß es damals, sei es, die Qualität und Leistungsfähigkeit der beiden Kliniken gemeinsam weiterzuentwickeln. Robert Brandner hatte im November 2022 die Leitung beider Standorte übernommen.

Dank an Robert Brandner

Nun richtete Regionalgeschäftsführer Florian Aschbrenner laut Pressemitteilung einen großen Dank an Brandner, der das Unternehmen verlasse, um seine Karriere in einem anderen Umfeld fortzusetzen. „Unter der Leitung von Robert Brandner wurden in den vergangenen zwei Jahren wichtige strategische Schritte unternommen, die Abläufe optimiert und Kooperationen gestärkt. Ebenso förderte er den Teamgeist und das interdisziplinäre Miteinander.

Seit der Bildung des Klinikclusters Überlingen-Rottweil baute er die Zusammenarbeit zwischen beiden Standorten stetig aus und etablierte standortübergreifende Strukturen“, so Aschbrenner. „Wir bedanken uns bei Robert Brandner für seine wertvolle Arbeit, sein Engagement und sein Einfühlungsvermögen, die die Kliniken und die Region nachhaltig geprägt haben.“ Man wünsche ihm für seinen weiteren privaten und beruflichen Weg alles Gute.