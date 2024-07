Neuer Gemeinderat in Schenkenzell: Mit einer Tradition gebrochen

1 Der neue Schenkenzeller Gemeinderat (von links): Nico Wöhrle, Felix Hauer, Michael Rempp, Thomas Finkbeiner, Werner Kaufmann, Stefan Mäntele, Mathias Lehmann, Katrin Kilguß, Willi Intraschak, Bürgermeister Bernd Heinzelmann und Stefan Maier. Foto: Niklas Ortmann

Wer wird Stellvertreter von Bürgermeister Bernd Heinzelmann? Wer vertritt Schenkenzell in den Ausschüssen? Um diese und weitere Fragen ging es in der konstituierenden Sitzung des Gemeinderats, in der drei neue Ratsmitglieder verpflichtet wurden.









Am 9. Juni haben die Bürger im Sitzungssaal des Rathauses über den Gemeinderat abgestimmt – gut eineinhalb Monate später hat das neu gewählte Gremium an Ort und Stelle die Arbeit aufgenommen. In der konstituierenden Sitzung am Mittwoch ging es zunächst unter anderem um die Fragen, wer die Stellvertreter des Bürgermeisters werden und welche Ratsmitglieder sich für die Ausschüsse zur Verfügung stellen.