Die konstituierende Sitzung des Alpirsbacher Gemeinderats im Haus des Gastes war die erste Gemeinderatssitzung, welche der am 9. Juli eingesetzte Amtsverwalter Norbert Beck leitete. Darüber berichtet die Stadt Alpirsbach in einer Pressemitteilung.

Neben der Neukonstituierung des Gemeinderats fand auch die Verabschiedung des alten Gemeinderats sowie die Ehrung durch den Gemeindetag Baden-Württemberg statt.

Beck verpflichtete die wieder- und neugewählten Gemeinderäte in der ersten Sitzung öffentlich auf eine gewissenhafte Erfüllung ihrer Amtspflicht, heißt es in der Mitteilung. Weiter merkte er an, dass alle bei der Sitzung Erschienen bei der Gemeinderatswahl am 9. Juni nach dem System des Verhältniswahlrechts gewählt wurden, dass das Wahlergebnis auf der städtischen Website und im Nachrichtenblatt vorschriftsmäßig bekannt gemacht wurde und alle Gewählten die Wahl angenommen haben.

Vom Landratsamt geprüft

Des Weiteren habe der alte Gemeinderat festgestellt, dass bei den wieder- und neugewählten Mitgliedern keine Hinderungsgründe im Sinne der Bestimmungen der Gemeindeordnung vorlagen. Das Landratsamt Freudenstadt habe die Wahl geprüft und für rechtsgültig erklärt, so Beck.

Um die Verpflichtung der Form entsprechend abzuschließen, sprach Beck das Gelöbnis allen Gemeinderäten vor und bat jeden Einzelnen für eine Unterschrift zu sich nach vorne. Per Handschlag begrüßte er jeden Stadtrat im Amt.

Ehrenamtliches Engagement für die Stadt

Folgende Stadträte und Fraktionen bilden nun den Gemeinderat für Alpirsbach: Zukunft für Alpirsbach mit Thomas Gutmann, Joachim Hermann, Frederik Heinzelmann, Annette Eberhard, Jasmin Lisiecki und Ingrid Späth, Unabhängige Bürgerliste mit Gerhard Walter, Rolf Knöpfle, Sylvia Mayer und Ralph Kammer, Freie Wähler Vereinigung mit Jaleh Mahabadi, Clemens Steinberger, Tabea Joos, Thomas Römpp und Tom Saier sowie Frauenliste Alpirsbach mit Monika Roth, Marina Petschl und Azra Celikkol.

Amtsverwalter Norbert Beck (rechts) verabschiedete Peter Günther (von links), Hans Frick, Adrian Horlacher, Gerold Wein, Axel Ebner, Anita Frank, Michael Fischer und Hans-Dieter Rehm. Foto: Stadt Alpirsbach

„Zu einem Neuanfang gehört auch ein Ende“, sagte Beck. Mit diesen Worten leitete er in die Verabschiedung der Gemeinderäte ein, welche es aufgrund des Wahlergebnisses nicht mehr in den Rat geschafft hatten oder aus freien Stücken nicht mehr zur Wahl angetreten waren.

Beck bedankte sich bei ihnen für das ehrenamtliche Engagement für die Stadt Alpirsbach und merkte an, dass die Arbeit im Gemeinderat wahrlich nicht immer einfach sei und oft große Herausforderungen mit sich bringe. Ihr Einsatz und Verantwortungsbewusstsein verdiene höchste Anerkennung und tiefen Respekt.

Verabschiedungen und Ehrungen

Verabschiedet wurden

Anita Frank, Axel Ebner, Hans Frick, Hans-Dieter Rehm, Florian Kohler, Adrian Horlacher, Gerold Wein und Michael Fischer. Auch Peter Günther, der von 1994 bis 2021 Ortsvorsteher von Ehlenbogen war, wurde verabschiedet.

Geehrt wurden

Für 40 Jahre (1984 bis 2024): Hans-Dieter Rehm (Ortschaftsrat Reinerzau und Stadtrat), Martin Bühler (Ortschaftsrat Ehlenbogen) und Karl Rumpf (Ortschaftsrat Ehlenbogen und Stadtrat). Für 30 Jahre (1994 bis 2024): Rolf Knöpfle (Ortsvorsteher Peterzell), Roland Haid (Ortschaftsrat Reinerzau), Klaus Mäder (Ortschaftsrat Ehlenbogen) und Gerhard Walter (Ortschaftsrat Peterzell und Stadtrat). Für 20 Jahre (2004 bis 2024): Reiner Weigold (Ortschaftrat Reinerzau), Uwe Hebe (Ortsvorsteher Römlinsdorf), Hans Frick (Stadtrat) und Ernst Esslinger-Wöhrle (Ortschaftsrat Ehlenbogen). Außerdem wurden geehrt: Sylvia Mayer (Ortschaftsrätin Peterzell), Nicole Walter (Ortschaftsrätin Peterzell), Gerold Wein (Ortschaftsrat Reinerzau und Stadtrat), Andrea Lenzen (Ortschaftsrat Reutin), Ralph Kammer (Ortschaftsrat Römlinsdorf), Jennifer Mäder (Ortschaftsrat Römlinsdorf), Axel Ebner (Stadtrat), Anita Frank (Stadträtin), Carl Glauner (Stadtrat) und Jaleh Mahabadi (Stadträtin).