Neuer Geistlicher in Waldachtal: „Menschen in Lebenskrisen abholen“

Pastor Siegfried Breithaupt kann jetzt in seiner Heimatregion tätig sein. Er ist neuer Seelsorger für die Liebenzeller Gemeinschaft.
Der gebürtige Oberiflinger Siegfried Breithaupt (55) ist zum neuen Pastor der Liebenzeller GemeinschaftenWaldachtal und Pfalzgrafenweiler-Bösingen berufen worden. Er agiert auch als Jugendreferent und möchte Mentor sein, um seine Mitarbeiter zu befähigen und zu coachen. „Junge Erwachsene sind eine besondere Zielgruppe.“ Zukünftig möchte ihn seine Frau Heike (52) ehrenamtlich unterstützen. Mit Familie bleibt er weiterhin in seinem Heimatort Schopfloch-Oberiflingen wohnen.