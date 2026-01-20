Neuer Gechinger Trainer: Diese Veränderungen plant Jens Kusterer

Das Urgestein übernimmt: Ab sofort sitzt Jens Kusterer auf der Trainerbank der SF Gechingen. Am 31. Januar startet der Bezirksliga-Tabellenführer in die Vorbereitung.
Jens Kusterer ist ein Gechinger Sportfreund durch und durch. Bereits mit fünf Jahren fing er an, bei den SFG Fußball zu spielen. Bis zum Alter von 27 Jahren hatte er nie für einen anderen Verein gespielt. Dann ein erneuter Kreuzbandriss und der Wechsel zum SV Schönbronn als Spielertrainer – um sich mit Blick auf seine Verletzungen stärker in die Trainer-Richtung zu orientieren. Zwei Jahre später kam Kusterer zurück nach Gechingen und übernahm die zweite Mannschaft als Spielertrainer. Nachdem nun Balasz Venter kurz vor der Winterpause aus beruflichen Gründen als Trainer der ersten Mannschaft zurücktrat, obwohl er sie als Tabellenführer überwintern ließ, entschied sich die sportliche Leitung der Sportfreunde für Kusterer.