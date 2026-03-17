Neuer Ganztagsanspruch: So viel kostet die Betreuung in Schwanau ab kommendem Schuljahr

Ab dem Schuljahr 2026/27 sollen die Kosten für die Grundschulbetreuung sowie den Hort in Schwanau steigen . Das hat der Gemeinderat am Montag mit einer knappen Mehrheit beschlossen.

Mit dem kommenden Schuljahr erhalten alle Erstklässler in Baden-Württemberg das Recht auf eine Ganztagsbetreuung. Um das in Schwanau möglich zu machen, hat sich der Gemeinderat bereits in vergangenen Sitzungen auf eine Zwischenlösung geeinigt, die greifen soll, bis in der Gemeinde eine Ganztagsgrundschule errichtet wurde. In der Sitzung am Montagabend stimmte der Rat nun über die Anpassung der Elternbeiträge ab.

Bereits am 24. Februar sei ein Elternbrief an alle Schwanauer Eltern verschickt worden, deren Kinder nach den Sommerferien in die erste Klasse kommen. „Darin haben wir einfach aufgeklärt, was genau der Rechtsanspruch ist“, erklärte Silvia Leuthner von der Verwaltung, zuständig für Kindergärten und Schulen. „Morgen geht dann das nächste Schreiben raus, mit einem verbindlichen Fragebogen dazu, wer von den Eltern den Anspruch nutzen wird.“

Natalie Feißt vom Rechnungsamt der Gemeinde präsentierte im Rat eine umfassende Aufschlüsselung der Kosten für die verlässliche Grundschule und die Ferienbetreuung. „Ein großer Faktor sind natürlich die Personalkosten“, merkte sie an. „Aber auch die Verwaltungs- und Geschäftsaufwendungen kommen dazu.

30 statt 20 Euro pro Monat

Die Eltern sollen aus vier unterschiedlichen Modulen wählen können. Das erste Modell beinhaltet eine Stunde morgens vor Unterrichtsbeginn, die übrigen setzen nach dem Schulunterricht an. „Aus den Kosten haben wir einen Stundensatz ermittelt, der auf den Monat hochgerechnet unsere neue Gebühr ergibt“, erklärte Feißt.

Der Beschlussvorschlag zum Tagesordnungspunkt der Ganztagsbetreuung wurde in zwei Blöcke unterteilt – die verlässliche Grundschule beinhaltet nur wenige Stunden am Tag vor und nach dem Unterricht, der Hort im Kinderhaus Regine Jolberg bietet eine Nachmittagsbetreuung an. Der Saarländische Schwesternverbund, Träger der Einrichtung, hat seinerseits eine Kostenkalkulation für die Erweiterung seiner Plätze vorgenommen – auch hier seien vor allem Personalkosten der Grund, warum die Preise angehoben werden.

Für Im Bereich der verlässlichen Grundschule sollen die Preise in zwei Stufen angepasst werden, heißt es in der Beschlussvorlage. So soll das erste Modul statt den aktuellen 20 Euro ab kommendem Schuljahr 30 Euro monatlich kosten, ab dem darauffolgenden Jahr sind es 36 Euro. Eine Woche in der Ferienbetreuung soll zunächst 58 Euro kosten, im Jahr darauf dann 66 Euro. Ein Tag im Hort koste ab dem Schuljahr 2026/27 220 Euro monatlich, 36 Euro werden zusätzlich für die Zeit von 15.30 Uhr bis 16.45 Uhr berechnet. Hier ist im Jahr darauf keine Erhöhung geplant.

Anmeldungen sind nur noch halbjährlich möglich

Andreas Biegert (CDU) kritisierte den sprunghaften Anstieg der Kosten im zweiten Jahr. Besonders die Kosten für die Ferienbetreuung seien seiner Ansicht nach ab dem Schuljahr 2027/28 unverhältnismäßig hoch. „Wäre es nicht überhaupt überlegenswert, sich über die Stufe zwei der Erhöhungen erst Gedanken zu machen, wenn es soweit ist?“, äußerte sich Lutz Weide (SPD). Leuthner betonte, dass die Kosten für die Grundschulbetreuung zuletzt im Jahr 2017 erhöht worden waren. Neben der Kosten sollen auch einige Aspekte der Benutzerordnung angepasst werden.

Darunter fällt, dass Eltern ihre Kinder nicht mehr wie gehabt monatlich von der Betreuung an- und abmelden können sollen. Nach den Sommerferien soll dies nur noch halbjährlich möglich sein. „Verlässliche Grundschule funktioniert in beide Richtungen“, betonte Bürgermeister Marco Gutmann. Biegert fragte daraufhin, was denn passiert, wenn Eltern kurzfristig arbeitslos werden oder in Elternzeit gehen – „Wäre es nicht besser, das ein bisschen flexibler zu regeln?“. Gutmann entgegnete, dass man in der Vergangenheit in solchen Einzelfällen immer Regelungen zugunsten der Bürger gefunden habe.

Der Beschlussvorschlag A, die schrittweise Erhöhung der Kosten des Betreuungsangebotes „Verlässliche Grundschule“ in den kommenden beiden Schuljahren, wurde vom Gemeinderat mit acht Ja-Stimmen beschlossen. Sechs Räte stimmten dagegen, einer enthielt sich. Beschlussvorschlag B, die Anpassung der Hort-Kosten, wurde einstimmig beschlossen.

Eine neue Benutzerordnung

Im Zuge der Änderungen der Elternbeiträge wurde seitens der Verwaltung eine Benutzerordnung erstellt, die Preise, Regelungen zum Ablauf der Betreuung und das An- und Abmeldeverfahren darlegt. Ab Beginn des Schuljahres 2026/27 ist die Ordnung gültig und muss von allen Eltern unterschrieben und zur Kenntnis genommen werden.