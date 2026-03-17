Neuer Ganztagsanspruch: So viel kostet die Betreuung in Schwanau ab kommendem Schuljahr

Ab dem Schuljahr 2026/27 sollen die Kosten für die Grundschulbetreuung sowie den Hort in Schwanau steigen . Das hat der Gemeinderat am Montag mit einer knappen Mehrheit beschlossen.
Mit dem kommenden Schuljahr erhalten alle Erstklässler in Baden-Württemberg das Recht auf eine Ganztagsbetreuung. Um das in Schwanau möglich zu machen, hat sich der Gemeinderat bereits in vergangenen Sitzungen auf eine Zwischenlösung geeinigt, die greifen soll, bis in der Gemeinde eine Ganztagsgrundschule errichtet wurde. In der Sitzung am Montagabend stimmte der Rat nun über die Anpassung der Elternbeiträge ab.