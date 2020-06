Neuer Gäubahn-Tunnel? Verkehrsminister gibt sich zurückhaltend

Stuttgart - Der Bau eines neuen Gäubahn-Tunnels würde aus Sicht von Verkehrsminister Winfried Hermann zu Verzögerungen und Kostensteigerungen im Stuttgarter Bahnknoten führen. Gutachter hatten einen solchen Tunnel für die Anbindung an den Stuttgarter Flughafen vorgeschlagen. "Wenn man das anstrebt, muss man in Kauf nehmen, dass es teurer wird und länger dauert", sagte der Grünen-Politiker am Freitag in Stuttgart. Man begrüße, dass sich der Bund Gedanken mache zum Stuttgarter Bahnknoten und zum anvisierten Deutschland-Takt im Rahmen des milliardenschweren Bahnprojekts S21. Zu solch einem neuen Tunnel sei aber noch keine Skizze gezeichnet. Hermann wies darauf hin, dass mit Blick auf die Gäubahn-Anbindung an den Flughafen zudem noch ein Feststellungsverfahren läuft.