Neuer Fund: Wilder Müll in Schrambergs Talstadt abgelagert

1 Wilder Müll wurde beim Eiscafé Rino abgeladen. Foto: Martin Maurer

Wilder Müll ist weiterhin ein Problem in Schrambergs Talstadt. Das zeigt ein neuer Fund eines Lesers.









Wieder einmal wurde Wilder Müll in Schramberg abgeladen. Martin Maurer wandte sich an unsere Redaktion und wies darauf hin, dass am Samstag Müll in der Nähe des Eiscafés Rino in der Oberndorferstraße abgeladen worden sei und immer noch weite Teile des Gehwegs blockiere, der fast nicht mehr passierbar sei. Wenn das Eiscafé noch offen wäre, wäre die Schlange der Abholer nur auf der Straße anstatt auf dem Gehweg möglich. Er sei um die Sauberkeit der Stadt tief besorgt.