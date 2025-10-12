Neuer Freudenstädter Landrat: Redner sprechen bei der Amtseinführung Klartext

Mit einer Feier im Beisein von mehr als 200 Gästen wurde der neue Landrat Andreas Junt in der Schopflocher Festhalle in sein neues Amt eingesetzt.
Die Familie und Freunde sowie sein Vorgänger Klaus-Michael Rückert, aber auch Landtagsabgeordnete und Kollegen, Kreistagsmitglieder und Bürgermeister sowie Vertreter der Wirtschaft und aller wichtigen Institutionen im Landkreis waren am Freitagabend dabei, als Andreas Junt im Rahmen einer feierlichen Kreistagssitzung offiziell in sein neues Amt eingesetzt wurde. Seine erste Ausschusssitzung im Kreistag lag da bereits hinter ihm.