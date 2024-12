Mehr als 30 Jahre Gastronomie-Erfahrung haben Patricia und Tino Conti. Mit ihrem neuen Laden in der Friedrichstraße in Balingen erfüllt sich das Gastro-Ehepaar seinen Lebenstraum.

In der Friedrichstraße 66 gibt es Veränderungen. Mit dem Feinkostladen „Bei Conti’s – Feinkost und Aperitif“ erfüllen sich Patricia und Tino Conti einen Lebenstraum.

Das Gastro-Ehepaar wollte eigentlich schon Anfang Dezember eröffnen. Letztlich eröffnete Familie Conti ihren Laden dann am 24. Dezember und machte damit den spontanen Besuchern mit Prosecco und süßen Leckereien ein kleines Weihnachtsgeschenk.

Lesen Sie auch

In der ehemaligen Boutique Voice der Balinger Textilunternehmer-Familie Di Lucia ersetzten sie die Kleiderbügel durch Weinregale und die Klamotten durch Feinkostprodukte.

Davor bewirtete das Ehepaar die Gäste im Golfclub Hechingen

In den vergangenen Jahren bewirteten sie ihre Gäste im Golfclub Hechingen-Hohenzollern. Davor sammelte das Ehepaar schon über 30 Jahre Erfahrungen und schöne Momente in der Gastronomie. „Diesen Traum habe ich schon seit 20 Jahren“, erklärt Tino Conti.

Mit den freien Räumen in der Friedrichstraße bot sich dem Ehepaar die Gelegenheit: „So konnten wir uns unseren Traum endlich erfüllen“, sagt er stolz. An den Decken und Wänden finden sich wiederholende Muster: Der Gastronom möchte seinen Gästen ein authentisches italienisches Ambiente bieten. „Ich will, dass sich meine Gäste hier ganz wie zuhause fühlen. Das Familiäre ist mir einfach sehr wichtig“, erläutert Tino Conti stolz.

„Bei Conti’s – Feinkost und Aperitif“ Foto: Holderied

In den vergangenen Jahren hat sich der Koch auch zum Sommelier ausbilden lassen und plant in Zukunft, sein Wissen bei monatlichen Weinseminaren Teilnehmern zu vermitteln. Außerdem möchte er kalte und warme Speisen anbieten: „Aktuell haben wir süße Speisen und Gebäck“, erklärt er.

„Eine richtige Eröffnungsfeier folgt dann noch“, erklären die Betreiber. Diese solle irgendwann im Januar stattfinden. Bis dahin geben sie den Besuchern in ihrem Laden schon einen kleinen Vorgeschmack auf ihre Produkte.