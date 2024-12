Für den Schienen- und Omnibusverkehr der Südwestdeutschen Landesverkehrs-GmbH (SWEG) tritt am Sonntag, 15. Dezember, der Jahresfahrplan 2025 in Kraft.

Zum Fahrplanwechsel wurden laut Pressemitteilung einige Fahrtzeiten der Züge und Busse „den sich wandelnden Rahmenbedingungen – zum Beispiel Nachfrageveränderungen oder Anschlüsse auf andere Verkehrsträger – angepasst“.

Verbesserte Verbindung nach Stetten

Für die Schüler in Gammertingen ergibt sich mit dem Fahrplanwechsel laut Mitteilung am Nachmittag eine verbesserte Verbindung in den Burladinger Ortsteil Stetten u. H. Denn: „Die Buslinie 5/400 des SWEG-Verkehrsbetriebs Hohenzollerische Landesbahn (HzL) fährt nicht mehr von Gauselfingen Bahnhof ab, sondern vom Bahnhof Gammertingen (Abfahrt: 16.55 Uhr), von wo der Bus über Mägerkingen nach Stetten u. H. (Ankunft 17.15 Uhr) verkehrt.“