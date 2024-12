Neuer Fahrplan: Abfahrtszeiten von Bussen in Schramberg ändern sich für Schüler

Etwa ein Jahr ist vergangen, seit die Buslinie 30 (Oberndorf – Schramberg) und die Regiobuslinien 40 und 50 (Rottweil–Schramberg und Schramberg–Schiltach) in Betrieb genommen wurden. Insgesamt, so das Fazit des Nahverkehrsamtes, haben sich die Fahrpläne seither bewährt, die Fahrten werden gut genutzt. Deshalb würden zum anstehenden Fahrplanwechsel am 15. Dezember auch nur kleine Korrekturen an den Linien 30 und 50 vorgenommen.

Auf der Linie 30 betreffen diese Änderungen hauptsächlich den Schülerverkehr. Die sehr verspätungsanfälligen beiden Fahrten nach der sechsten Stunde ab Schramberg bekommen eine längere Fahrzeit. Sie fahren beide künftig noch vom Busbahnhof ab, nicht mehr vom Gymnasium, um die zu dieser Zeit verstopften Straßen dort zu meiden. Damit Die Schüler ihren Bus trotzdem gut erreichen können, fahren die Busse einige Minuten später. Der Gelenkbus nach Fluorn startet künftig um 12.55 Uhr am Busbahnhof, der Schnellbus nach Oberndorf um 13 Uhr. Durch diese Änderung wird auch eine pünktliche Abfahrt in Beffendorf zum Nachmittagsunterricht in Oberndorf sichergestellt.

Änderungen bei Linie 50

Bei der Linie 50 werden Streckenführungen und Abfahrtszeiten optimiert. So geht die Fahrt um 7.25 Uhr ab Schramberg künftig in Schiltach über die Grundschule Hoffeld zum Bahnhof. Durch diese Fahrplanänderung wird auch für den Fall einer Verspätung sichergestellt, dass der Bus pünktlich zum Schulbeginn ankommt. Der Umstieg in den Zug erfolgt bei dieser Fahrt in Schiltach von der Häberlesbrücke zum Haltepunkt Mitte. Wegen der vorhergehenden Fahrt ist es nicht möglich, den Bus früher fahren zu lassen.

Leider startet der bisherige Anschlusszug von Schiltach nach Hausach/Offenburg nun einige Minuten früher, so dass dieser künftig bedauerlicherweise nicht mehr erreicht werden kann.

Für Fahrten von Schramberg nach Hausach/Offenburg um diese Zeit empfiehlt das Nahverkehrsamt daher die Verbindung um 7.25 Uhr ab Schramberg über Hornberg. Ab dort besteht ein direkter Zuganschluss nach Hausach/ Offenburg/Karlsruhe.

Der Zuganschluss in Schiltach nach Freudenstadt bleibt erhalten. Kleinere Änderungen beim Zugfahrplan der Kinzigtalbahn am frühen Morgen haben in der Folge weitere kleinere Anpassungen bei der Linie 50 zur Folge, um die Zuganschlüsse weiterhin sicherzustellen.

Gespräche zu Tempo 30

Zum geplanten Tempo 30 in Schramberg bestätigte Landkreissprecherin Andrea Schmider auf Anfrage unserer Redaktion geplante Gespräche mit der Stadt Schramberg, es gebe aber noch „keinen neuen Sachstand“. Regulär würden Fahrpläne in erster Linie im Dezember angepasst, um aufeinander abgestimmt zu sein. Lediglich kleinere Änderungen seien auch im Laufe des Jahres möglich.

Unsere Redaktion fragte auch Hannes Herrmann als Sprecher der Stadt Schramberg dazu an. Eine Rückmeldung der Stadt Schramberg liegt bislang noch nicht vor.