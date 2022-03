1 Adrian Grubisici (von links), Andrea Burchardt und Eileen Weik sind auf die Patienten vorbereitet. Foto: Schnurr

Nicht erst infolge der Corona-Krise verbreiten sich seelische Erkrankungen in der Bevölkerung. Adrian Grubisici eröffnet in Geislingen eine Praxis für Psychiatrie und Psychotherapie, um betroffenen Menschen zu helfen.















Link kopiert

Geislingen - "Hallo, was bringt Sie zu uns?", wird der 34-jährige "Doktor der Medizinwissenschaften" – so sein akademischer Titel – ab dem 1. März seine Patientinnen und Patienten im Schlossplatzzentrum begrüßen. Im Erstgespräch geht es danach um deren Beschwerden und dann um die Ziele der Behandlung.

Grubisici will Menschen helfen, die bemerken, dass etwas seelisch nicht stimmt. Berührungsängste mit der Behandlung will er abbauen: "Eine psychische Erkrankung ist genauso eine Erkrankung wie jede körperliche. Nur kann man sie nicht sehen", erklärt er freundlich. Einen Knochenbruch erkenne jeder, eine Depression sehe man hingegen nicht. Deshalb litten viele im Stillen und wollten ihren Mitmenschen nicht zur Last fallen.

Aus Temesvar über Rottweil nach Geislingen

Auch würden Betroffene häufig denken: "Mir kann niemand helfen." Doch jemand, der dafür ausgebildet ist, kann das sehr wohl – mit therapeutischen Gesprächen oder auch den richtigen Medikamenten, je nach Erkrankung.

Adrian Grubisici ist dafür ausgebildet: In Temesvar, Rumäniens drittgrößter Stadt, hat er sechs Jahre lang studiert, ehe er 2014 nach Deutschland gezogen ist, um zu arbeiten und Weiterbildungen zum Facharzt zu machen. Tätig gewesen ist er im Vinzenz-von-Paul-Hospital Rottweil, in der Albert-Schweitzer-Klinik in Königsfeld und in der Neurologischen Klinik Selzer in Schönmünzach. Er kennt sich neben der Psychiatrie auch mit Gerontopsychiatrie, Neurologie und Psychosomatik aus und versteht sich auf verhaltenstherapeutische Behandlungen.

Team freut sich schon auf die Patienten

Unterstützt wird Geislingens neuer Facharzt von seinen neuen Mitarbeiterinnen Eileen Weik und Andrea Burchardt. Mit den beiden Medizinischen Fachangestellten habe er rasch Personal aus der Umgebung gefunden.

Im März hat er bereits viele Termine und freut sich auf seine Patienten. Jetzt muss nur noch die Klingel funktionieren – dann ist Adrian Grubisici für die Menschen aus Geislingen und drumherum bereit.