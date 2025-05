1 Die Wahl des Ersten Beigeordneten am 27. Mai in Horb erfolgt geheim mit Stimmzetteln. (Symbolfoto) Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

In der Gemeinderatssitzung am 27. Mai stellen sich dem Gremium eine Bewerberin und ein Bewerber zur Wahl des Ersten Beigeordneten in Horb vor.









Der Gemeinderat der Großen Kreisstadt Horb hatte am 28. Januar 2025 beschlossen, die Stelle des Ersten Beigeordneten neu zu besetzen. Zur Vorbereitung der Wahl wurde aus der Mitte des Gemeinderats eine Vorauswahlkommission gebildet, in der alle Fraktionen und Gruppierungen vertreten sind. Die Bewerbungsfrist endete am 1. März.