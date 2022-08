2 Die Schwenninger Wild Wings und U20-Spieler schnüren der Inline-Skates für den Dreh des neuen Einlauftrailers. Foto: Bombardi

Die Wild Wings sind zurück in Schwenningen: Während am Freitag das öffentliche Eistraining zu Saisonbeginn stattfindet, zeigten sie sich bereits zuvor auf dem Marktplatz dem staunenden Publikum von ihrer nahbaren Seite. Sie waren gekommen, um den ersten Teil ihres Einlauftrailers für die neue Saison außerhalb der Helios-Arena zu drehen.















VS-Schwenningen - Das ist neu, doch die Idee gefiel den Verantwortlichen. Deshalb brach am vergangenen Wochenende ein rund 60 Personen starker Tross mit Profis, U20-Spielern, Management, Trainerstab und Geschäftsstelle in Richtung Marktplatz auf.

Jonas Felinger gestaltet Hockeyfeld

Dort hatte der Brigachtaler Graffiti-Künstler Jonas Fehlinger ein Hockeyfeld gestaltet, auf dem sich im Anschluss noch filmreife Szenen abspielen sollten. Ganztags mit von der Partie war auch ein Team der aus dem Zollernalbkreis ansässigen Filmproduktionsfirma "Eddi Films". Der für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortliche Krischan Läubin erläutert, dass die Wild Wings für ihren Einlauftrailer noch nie zuvor in der Innenstadt Schwenningen gedreht haben. "Die Idee den Trailer unter Mitwirkung zufällig ausgewählter Passanten zu drehen, fanden wir interessant", ergänzt er.

Im benachbarten Eiscafé unterhalten sich derweil Wild Wings-Chefcoach Harold Kreis und Sportdirektor Christof Kreutzer mit Gästen, die sich spontan bereit erklärt hatten, im Trailer als Statisten mitzuwirken. Als Dank und zur Erinnerung erhalten sie von Fanshop-Leiter Björn Rau ein Wild Wings-T-Shirt.

Wild Wings-Kommunikationsdesignerin Karina Rudolph eilt über den Marktplatz in Richtung dem provisorisch aufgebauten Hockeyfeld. Dort sind inzwischen einige Profis und U20-Spieler eingetroffen, um weitere Szenen für den Trailer einzuspielen. Sie schnüren Inline-Skates, nehmen ihre Schläger in die Hand, und ab geht’s aufs Spielfeld.

Gute Kooperation mit Stadt

"Dass wir hier überhaupt einen Tag drehen können, haben wir der Stadt zu verdanken, die uns unkompliziert eine Genehmigung erteilt hat", bemerkt Rudolph. Ein weiterer Dank geht in Richtung Rollschuhverein Spaichingen. Vorstandsmitglied Wolfgang Heineman und der dort beheimatete Inline-Hockeyclub Badgers hatten spontan ihre Inline-Skates für den Dreh zur Verfügung gestellt.

Auch in der Helios-Arena wird gedreht

In einer Ecke abseits des Spielfeldes steht noch eine ominöse Tür, der später noch eine besondere Rolle zukommen soll. "Wir drehen heute außerhalb der Helios-Arena und morgen unter Ausschluss der Öffentlichkeit in der Arena", verweist Läubin darauf, dass die Tür ein verbindendes Element darstellt. Alle, die den Wild Wings auf dem Marktplatz über die Schulter blicken, sind an einem einmaligen Ereignis dabei, das sich so schnell wohl nicht mehr wiederholen wird.