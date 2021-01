Neuer Eigentümer in Hechingen Deutsche Post zieht ein paar hundert Meter weiter

Die Post habe ihn kontaktiert, nachdem klar war, dass Jennifer Hellmannsberger die Post in der Hofgartenstraße nicht mehr weiterführen wird. Dieser Standort kam für ihn nicht in Frage, weil er dort nach eigenen Angaben zu viel hätte investieren müssen. Was wiederum bedeutet, dass Ludersdorfer aus Platzgründen die Postfächer nicht übernehmen wird. Er hat aber so viel Platz, dass er sein Tabak- und Pressesortiment nicht eindampfen muss, sondern künftig auch Briefumschläge und Kopierpapier anbieten wird. "Es wird kuschelig", kündigt Ludersdorfer an. Eine Anfrage, was mit den Postfächern passiert, blieb von der Deutschen Post bis Redaktionsschluss unbeantwortet.

Postbank-Geschäfte sind weiterhin möglich

Auch die Geldgeschäfte für die Postbank wird er abwickeln, rechnet aber, dass dies noch etwas dauert, da die Postbank bei einer neuen Filiale etwas mehr Verlauf braucht. "Ein paar Kleinigkeiten" aus dem Postbank-Angebotsportfolio werde er nicht anbieten können. Und was passiert mit dem Geldautomat und Kontoauszugsdrucker? Auch hier steht eine Antwort von der Presseabteilung der Postbank noch aus.

Hellmannsberger wollte sich gegenüber unserer Zeitung zu den Gründen, warum die Zusammenarbeit mit der Post in Hechingen nicht mehr fortgesetzt wird, nicht äußern. Es wird aber gemunkelt, dass sich für die Rahmenbedingungen verschlecht hätten. Hellmannsberger hatte die Filiale nach einer Komplettrenovierung im Juni 2017 übernommen und auch Dekoartikel angeboten. Damals sorgte ein Schreiben der Postbank für Irritationen, die ihren Kunden fälschlicherweise mitteilte, dass künftig nach Balingen müssten. Gemeint waren damals allerdings nur die Beratungsdienstleistungen.

Post muss bundesweit mindestens 12.000 Filialen führen

Weiterhin wird Hellmannsberger die Post-Filialen in Burladingen (ebenfalls mit Dekoartikeln) und in Albstadt-Tailfingen (mit kleinem Computerladen) betreiben. In der Fehlastadt ist sie erst Ende Dezember in neue Räume in der Bahnhofsstraße 13 umgezogen (wir berichteten), nachdem sich die Postbank aus Burladingen zurückzog.

Zuvor war sie in der Josef-Mayer-Straße ansässig, die Stadt war ihr jedoch auf der Suche nach einer neuen Bleibe behilflich.

In Hechingen gibt es auch noch Paketshops in den beiden Kaufland-Filialen in der Gammertinger und Kaullastraße. Die Deutsche Post ist laut Gesetz (Post-Universaldienstleistungsverordnung) verpflichtet, bundesweit mindestens 12 000 Filialen zu führen. Diese dürfen auch als Agenturen in Einzelhandelsgeschäften betrieben werden. In Gemeinden mit mehr als 2000 Einwohnern muss es mindestens eine Filiale geben. Ab 4000 Einwohnern muss eine Filiale in zusammenhängend bebauten Gebieten in maximal zwei Kilometern erreichbar sein.

