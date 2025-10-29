Neuer Dorfmittelpunkt: Bahn frei für Erweiterung der Hülschematthalle in Eichen

Noch im Dezember soll der Startschuss für den Um- und Ausbau der Hülschematthalle fallen. Darauf haben die Eichener gut zehn Jahre lang gewartet.
Die in die Jahre gekommene Halle soll umfassend saniert und in ein einladendes zum Dorfgemeinschaftshaus verwandelt werden. Kostenpunkt: Etwa 3,5 Millionen Euro. Etwa zwei Millionen davon muss die Stadt selbst aufbringen, etwa 1,5 Millionen Euro erwartet die Stadt aus Förderprogrammen – in erster Linie Ausgleichsstock und ELR (Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum) . Mit Blick auf entsprechende Fristen muss die Stadt das Projekt denn auch in diesem Jahr noch starten.