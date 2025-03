Was steckt hinter dem Namenswechsel?

Neuer Döner in Zimmern

Samet Akinci mit seiner Schwester Eda in ihrem Dönerladen. Foto: Ulrich

Wer in den letzten Tagen durch die Hauptstraße in Zimmern gefahren ist, hat es vielleicht schon bemerkt: Der Dönerladen „Bosporus Kebab“ hat nicht nur einen neuen Namen, sondern auch einen neuen Betreiber. Seit kurzem heißt der Imbiss My Kebab und wird von Samet Akinci und seiner Familie geführt.