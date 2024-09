Leid andererseits, weil die Musiker ihr schmuckes Probelokal im alten Gymnastikraum für die Kernzeitbetreuung der Grundschule opfern mussten.

„Doch den Kopf in den Sand stecken wollen die Weilersbacher Musiker keinesfalls, denn die Freude am neuen Dirigenten überwiegt den schmerzhaften Verlust des Proberaumes massiv“, schreibt Harald Schmidt für den Musikverein Weilersbach in der Pressemitteilung.

Nachdem beim Frühjahrskonzert die bei den Musikern beliebte Dirigentin Lisa Moll verabschiedet wurde, übernahm Kassiererin Andrea Adler übergangsweise den Taktstock. „Wir waren froh, dass Andrea uns gut durch die Sommersaison begleitet hat. Dafür sind wir ihr sehr dankbar“, erklärt Martin Helbig, Vorsitzender des Vereins.

Jetzt in Schulaula

„Gleichzeitig möchten wir uns bei der Ortsverwaltung mit Silke Lorke an der Spitze bedanken, dass sie uns so unkompliziert Unterstützung entgegengebracht hat bei der Ausstattung der Aula mit Schallschutzmaßnahmen und neuer LED-Beleuchtung“, so Helbig weiter. Denn seit Juli probt das Große Orchester gezwungenermaßen in der Schulaula, da sich auf die Schnelle kein anderer Proberaum finden ließ – und das ab sofort mit dem neuen Dirigenten Thomas Solt.

Mitglied in „Prime Time“

Thomas Solt ist geborener Ungar, er wohnt in Seitingen-Oberflacht im Kreis Tuttlingen. Er ist von Beruf professioneller Musiklehrer sowie seit über 15 Jahren Dirigent des Musikvereins Niedereschach. Sein musikalisches Rüstzeug erhielt Solt im Rahmen eines Musikstudiums in Wien und in Szeged in Ungarn: Er ist ausgebildeter Klarinettist und Saxophonist, skizziert der Musikverein Weilersbach weiter.

Und: Als klassischer Autodidakt hat sich Solt auch in Sachen Jazz weitergebildet. Lokale Jazzfans kennen ihn als Mitglied der Bigband „Prime Time“, wo er gemeinsam mit dem Weilersbacher Posaunisten Wolfgang Laufer musiziert.

„Wir freuen uns, dass mit Thomas Solt nun etwas ungarisches Temperament in den Verein kommt. Das erste große gemeinsame, musikalische Ziel wird das Frühjahrskonzert 2025 sein“, so Martin Helbig.

Herbstfest wird geplant

Doch momentan sind die Planungen des Musikvereins Weilersbach ganz auf das Herbstfest fokussiert, welches am zweiten Oktoberwochenende in der Glöckenberghalle über die Bühne geht. Am Samstagabend, 12. Oktober, wird die bekannte Blasmusikformation „Original Schwarzwälder Musikanten“ mit Eigenkompositionen, Alt-Bekanntem und unentdeckten Schätzen, instrumental oder mit Gesang, aber stets mit ganz viel Herz auftreten. Karten hierzu gibt es bei allen Musikern, bei der Ortsverwaltung in Weilersbach sowie über den Online-Ticketshop auf der Homepage des Vereins. Der MV Weilersbach hofft auf ein volles Haus am Samstagabend, bildet das Herbstfest doch die wichtigste finanzielle Einnahmequelle des Vereins.

Am Sonntag, 13. Oktober, gibt es die traditionelle Schlachtplatte, dazu musikalische Unterhaltung durch befreundete Musikkapellen. Gegen Spätnachmittag wird die große Herbstfestverlosung mit insgesamt 40 Preisen durchgeführt, wobei auf den Gewinner des ersten Preises drei Wohlfühltage für zwei Personen in einem exquisiten Hotel auf der Halbinsel Höri warten. Lose gibt es ab sofort bei jedem aktiven Vereinsmitglied sowie am Fest am Losstand.

Kurzporträt

Der Musikverein

Weilersbach wurde 1888 gegründet, er ist somit über 135 Jahre alt. Neben dem Großen Orchester unterhält der Verein auch eine Kleine Besetzung. Die Jugendkapelle musiziert gemeinsam mit Jugendlichen aus Dauchingen, welche zugleich die Patenkapelle ist. Der Verein betreibt eigenen Angaben zufolge eine breite und gut aufgestellte Jugendarbeit mit qualifizierten Ausbildern. Interessierte Kinder, Jugendliche oder Quereinsteiger jeden Alters sind jederzeit willkommen. Der Erstkontakt erfolgt am besten über das Online-Kontaktformular über die Vereins-Homepage www.mv-weilersbach.de.