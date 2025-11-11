Neuer Dirigent in Rottweil: Michael Bayer verabschiedet sich nach 27 Jahren von den „Männerstimmen“

Ab Januar 2026 gibt Thomas Schneider beim Vokalensemble „Männerstimmen“ den Takt an. Mit Michael Bayer ist der Chor im Dezember auf „Abschiedstournee“.

Es ist schon selten, dass sich erst ein Chor formiert und dieser dann einen Leiter sucht. So aber war es beim Rottweiler Vokalensemble „Männerstimmen“ – vor nunmehr 27 Jahren. Die damals jungen Sänger, überwiegend ehemalige Münstersängerknaben, wollten sich weiterhin dem Chorgesang widmen. Als Leiter des Ensembles hatten sie den Leiter der Städtischen Musikschule, Michael Bayer, auserkoren.

Er sagte zu und seither schreiben die „Männerstimmen“ Erfolgsgeschichte. Nicht nur die geistlichen Konzerte in der Weihnachtszeit sorgen stets für volles Haus, sondern auch am Schmotzigen sind die „Männerstimmen“ als Gruppe in Rottweils Lokalen unterwegs und begeistern das närrische Publikum jedes Jahr aufs Neue.

Doch zum Jahresende nimmt Michael Bayer, der langjährige Chorleiter, Dirigent und mittlerweile echter Freund der Sängerschar Abschied. Nicht ganz ohne Wehmut, freilich, wie er im Interview sagt.

Er durfte sie schon begleiten

Aber doch erleichtert, denn mit Thomas Schneider ist ein versierter Nachfolger für „seine Sänger“ gefunden. Der 50-Jährige freut sich auf seine neue Aufgabe. Bereits an Fastnacht durfte er sie testweise begleiten. Und er war begeistert. Michael Bayer ist mittlerweile 78 Jahre alt und hat fast 60 Jahre Chorarbeit auf dem Buckel, wie er lachend erzählt. Mit 18 Jahren habe er bereits einen Kirchenchor dirigiert, noch vor seinem Studium. „Das war schön, hat mich aber auch gefordert“, erinnert er sich an die Zeit.

Unsere Empfehlung für Sie Gesang in Rottweil Mädchenchor bezaubert das Publikum Das Benefizkonzert mit dem Rottweiler Mädchenchor auf dem Dreifaltigkeitsberg führte das Publikum in einem großen Bogen durch die Musikgeschichte der Jahrhunderte. Der Erlös der Veranstaltung geht an die Rottweiler Spittelmühle.

„Ich dachte dann, dass Musik durchaus etwas für mich sein könnte“, sagt er rückblickend. Und so war es auch. Die Musik begleitete und begleitet ihn bis heute durch sein Leben. Die „Männerstimmen“ hat er mit großer Freude und viel Leidenschaft geführt. Doch nun möchte er kürzertreten. Die Chorarbeit habe ihn stets fasziniert. Da Singen doch eine unmittelbare Begegnung mit dem Gegenüber und etwas sehr Persönliches sei. „In der Stimme kann man so vieles hören“, weiß er.

Es macht besonders Spaß

Die Herausforderung habe er stets geschätzt. Und „sein“ Chor habe als ehemalige Münstersängerknaben eine gute Ausbildung, da mache es besonders viel Spaß Neues einzustudieren, schwärmt er und ergänzt: „Die Männerstimmen sind Heimat für mich“. Thomas Schneider wird den Chor im Januar übernehmen. „Das ist ein großer Schritt in besonders große Fußstapfen“ würdigt er die Arbeit seines künftigen Vorgängers. Als er gefragt worden sei, sei das eine große Ehre für ihn gewesen.

Unsere Empfehlung für Sie Rottweil Chor ehrt langjährige Sänger Cäcilienfeier: Feier in der St.-Pelagius-Gemeinde Altstadt

Der Musiklehrer habe schon einige Chöre geleitet und blicke der neuen Aufgabe voller Freude entgegen. Er möchte den Chor in bewährter Weise weiterführen. Auf der „Abschiedstournee“ mit Michael Bayer sind die „Männerstimmen“ gleich drei Mal zu hören. Auf dem Programm steht Vokal- und Instrumentalmusik zur Advents- und Weihnachtszeit. Neben den „Männerstimmen“ wirken auch Julia Helena Bernhart (Mezzosopran) und Sarah Hahn (Violoncello) mit. Das erste Konzert findet am 5. Dezember ab 19 Uhr in der katholischen Kirche St. Michael in Oberndorf statt.

Ein Konzert als Abschied

Am 20. Dezember konzertieren die „Männerstimmen“ ab 18 Uhr auf dem Dreifaltigkeitsberg, und am Sonntag, 21. Dezember geben sie ab 18 Uhr ein Konzert in der Auferstehung-Christi-Kirche in Rottweil. Im Anschluss übergibt dann Michael Bayer in kleinem Kreis den Dirigentenstab offiziell an Thomas Schneider.