Neuer Dirigent in Rottweil: Michael Bayer verabschiedet sich nach 27 Jahren von den „Männerstimmen“

Ab Januar 2026 gibt Thomas Schneider beim Vokalensemble „Männerstimmen“ den Takt an. Mit Michael Bayer ist der Chor im Dezember auf „Abschiedstournee“.
Es ist schon selten, dass sich erst ein Chor formiert und dieser dann einen Leiter sucht. So aber war es beim Rottweiler Vokalensemble „Männerstimmen“ – vor nunmehr 27 Jahren. Die damals jungen Sänger, überwiegend ehemalige Münstersängerknaben, wollten sich weiterhin dem Chorgesang widmen. Als Leiter des Ensembles hatten sie den Leiter der Städtischen Musikschule, Michael Bayer, auserkoren.