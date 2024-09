Bei der Hauptversammlung des Musikvereins Concordia Hardt Anfang des Jahres hatte Dirigent Daniel Daniel Weißer angekündigt, dass er nach neuneinhalb Jahren sein Dirigentenamt nach dem Vereinsjahr 2024 beim Musikverein abgeben wird. Er bedankte sich beim ganzen Verein für die schönen und harmonischen Jahre und blickte voller Vorfreude auf das kommende letzte Jahr voraus.

Im darauffolgenden Frühjahr begab sich der Musikverein auf die Suche nach einem Nachfolger. Nach den ersten Bewerbungen standen vier Vorstellungsgespräche an. Alle Bewerber wurden daraufhin auch zum Vordirigat eingeladen.

Lesen Sie auch

Der Musikverein Concordia Hardt freut sich nun verkünden zu dürfen, dass er einen Nachfolger für Daniel Weißers Amt als Dirigenten gefunden hat. Der 28-jährige Fabio Beilharz aus Alpirsbach-Reutin konnte sowohl mit seinem Vorstellungsgespräch als auch seinem Vordirigat von sich überzeugen. Ab April 2025 wird er der neue Dirigent vom Musikverein Concordia Hardt sein.

Beilharz übernimmt zudem auch die gemeinsame Jugendkapelle

Sehr erfreut ist der Musikverein darüber hinaus, dass Fabio Beilharz auch der neue Dirigent der gemeinsamen Jugendkapelle Hardt-Rötenberg-Waldmössingen wird, da sich Dirigentin Madeleine Eble zum Herbst 2024 in ihre Babypause verabschiedet.

Die Jugendkapelle wird Fabio Beilharz bereits ab Oktober übernehmen und somit auch das Programm für das Weihnachtskonzert mit der JuKa einstudieren und vorführen.

Der Musikverein Concordia Hardt freut sich auf die baldige Zusammenarbeit mit Fabio Beilharz und genießt nun die letzten Monate mit Dirigent Daniel Weißer in vollen Zügen.

Die Dirigentenübergabe des Hauptorchesters findet zum Jahreskonzert am Samstag, 14. Dezember in der Arthur-Bantle Halle in Hardt statt.