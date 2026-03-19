Neuer Dirigent gesucht: Leiter der Mundelfinger Musikkapelle gefragt

Das Maifest am alten Wasserreservoir steht wieder auf dem Programm. Jürgen Penl leitet das Mundelfinger Orchester, bis ein Nachfolger gefunden ist.

Das Maifest der Musikkapelle Mundelfingen kehrt zurück und ist wieder auf dem Platz beim alten Wasserreservoir, verkündete der Verein bei der Hauptversammlung. Ein Jahr nach dem vielfach gelobten 175-Jahr-Jubiläum eröffnet die Musikkapelle den Wonnemonat auf dem Wanderparkplatz am alten Wasserreservoir mit einer DJ-Party unter dem Motto „Tanz in den Mai“ für alle Junggebliebenen am Vorabend des ersten Mai.

Programm Am Maifeiertag übernehmen die Bachtal-Musikanten aus Ewattingen die Unterhaltung zum Frühschoppen. Bis in den späten Abend folgen weitere Kapellen.

Vorsitzender Markus Trenkle erwähnte zudem die kirchlichen Auftritte während der Erstkommunion und dem Patrozinium sowie Auftritte in Gütenbach, beim Sternenmarsch in Grüningen oder am Strandfest in Wangen am Bodensee. Mit dem Auftritt während der Abendserenade in der Zimmerei Kindler verabschiedet sich die Musikkapelle vom heimischen Publikum in die Sommerpause.

Trenkle hofft, spätestens ins zweite Halbjahr mit einem neuen musikalischen Leiter gehen zu können. Er dankte in diesem Kontext Dirigent Jürgen Penl der sich bereit erklärte, die Musikkapelle bis zur Verpflichtung seines Nachfolgers ad Interim zu dirigieren. Konzertpartner während des Herbstkonzerts am 1. Samstag im November ist der Musikverein Achdorf.

Jugendorchester Crossover floriert

Der Nachwuchs Trenkle freute sich, dass die Zukunft der Musikkapelle gesichert ist. Das gemeinsam mit den benachbarten Musikvereinen aus Döggingen und Ewatttingen gegründete Jugendorchester „Crossover“ unter der musikalischen Leitung von Kathrin Schürmann floriert. Zudem zählt die Musikkapelle aus Mundelfingen von der musikalischen Früherziehung bis zur Ausbildung in der Musikschule Unisono 44 Auszubildende.

Unsere Empfehlung für Sie Jahreskonzert in Mundelfingen Musik von Marsch bis Rock begeistert Das Jahreskonzert des Musikvereins Mundelfingen stand im Zeichen des 175-jährigen Bestehens. Für Dirigent Jürgen Penl war es der letzte Auftritt.

Wahlen Nach 13 Jahren verabschiedete sich Kassierer Jörg Bader aus dem Vorstandsteam. Einstimmig wählten die Mitglieder Florian Merz zu seinem Nachfolger. Leonard Mäder ist neuer Schriftführer. Neue Beisitzerin ist Anna Merz. Für zwei weitere Jahre bestätigen die Mitglieder Bläserjugendvorsitzende Kathrin Schürmann und den Vorsitzenden Markus Trenkle in ihren Ämtern.