Neuer Dirigent gesucht: Leiter der Mundelfinger Musikkapelle gefragt

Das Maifest am alten Wasserreservoir steht wieder auf dem Programm. Jürgen Penl leitet das Mundelfinger Orchester, bis ein Nachfolger gefunden ist.
Das Maifest der Musikkapelle Mundelfingen kehrt zurück und ist wieder auf dem Platz beim alten Wasserreservoir, verkündete der Verein bei der Hauptversammlung. Ein Jahr nach dem vielfach gelobten 175-Jahr-Jubiläum eröffnet die Musikkapelle den Wonnemonat auf dem Wanderparkplatz am alten Wasserreservoir mit einer DJ-Party unter dem Motto „Tanz in den Mai“ für alle Junggebliebenen am Vorabend des ersten Mai.