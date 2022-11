1 Moritz Nägele (Area Manager Süd-West, von links), Thomas Vogel (CEO DHL Freight DACH) und Thomas Hilzinger (Niederlassungsleiter Schwarzwald) freuen sich über den neuen DHL Freight-Standort in Schwenningen. Foto: Eich

Villingen-Schwenningen ist nun neuer Standort der DHL-Frachtsparte. Im Schwenninger Industriegebiet Ost ist ein neues Frachtterminal eröffnet worden.















Villingen-Schwenningen - Nach lediglich fünf Monaten Bauzeit darf sich DHL Freight, die Frachtsparte von DHL, über eine Erweiterung des Logistiknetzwerks freuen. In der Albertistraße war, nach dem Spatenstich Ende März, bereits Anfang September ein neuer Standort in Betrieb genommen worden. Am Dienstag fand die offizielle Eröffnung statt.

VS gehört von nun an mit Appenweier und Herbolzheim zur Niederlassung Schwarzwald. Deren Leiter Thomas Hilzinger betont: "Wir möchten unsere Gebiete kleiner machen." Durch die erweiterte Netzabdeckung könnten nun Kunden im Gebiet zwischen Bodensee bis nach Albstadt und Balingen direkt bedient werden. Das sei auch aus umwelttechnischen Gesichtspunkten ein Vorteil.

800 Sendungen am Tag

Darüber hinaus würden sich dadurch natürlich Laufzeiten für die Kunden verbessern. Täglich werden hier eigenen Angaben zufolge 800 Sendungen bearbeitet, sowohl für den nationalen als auch internationalen Transport.

Das neue Terminal (6000 Quadratmeter Fläche mit 26 Verladetoren) dient dabei als Umschlagplatz – und zwar lediglich für Geschäftskunden. Bedient werden vor allem die Branchen der Automobilzulieferung, Medizintechnik und Maschinenbau.

Entwicklungsmöglichkeiten vor Ort

Der Global Player im Bereich Logistik betont im Zusammenhang mit dem Neubau, dass beim VS-Standort "höchste Umwelt- und Nachhaltigkeitsstandards" angelegt wurden. Der Energieverbrauch werde vollständig nachhaltig und zum größten Teil über eine Photovoltaikanlage abgedeckt.

Als Niederlassungsleiter erklärt Hilzinger, dass es am Standort weitere Entwicklungsmöglichkeiten gebe. Perspektivisch könnten die 16 Mitarbeiter auf 30 aufgestockt werden, auch bauliche Erweiterungen seien möglich. Mittlerweile gehöre das gesamte Grundstück des ehemaligen Logistikunternehmens Wellhäuser nun DHL.