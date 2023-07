Am Freitag ließ die SG Sonnenhof Großaspach die Bombe platzen : Neuer Trainer der knapp am Aufstieg in die Dritte Liga gescheiterte selbst ernannte „Dorfklub“ wird Pascal Reinhardt. Damit war klar: Der letztjährige Aufsteiger FC Holzhausen, den Reinhardt nicht nur in die Oberliga geführt hat, sondern mit dem er im ersten Oberligajahr auch für reichlich Furore gesorgt und die Klasse souverän gehalten hat, braucht für das neue Spieljahr einen neuen Trainer und einen neuen Sportlichen Leiter.

Keine offizielle Mitteilung vom Verein

Der FC Holzhausen kommuniziert keine Gerüchte und Namen, doch Pascal Reinhardt, der am Montag noch den Trainingsauftakt in Holzhausen geleitet hat und am kommenden Montag das gleiche in Großaspach tun wird, hat den FCH-Vorstand ein paar Tipps mit auf den Weg gegeben. Im Vorfeld des Wechsels von Reinhardt hat Vorstandssprecher Nicolas Kipp klargemacht, dass es einen Wechsel nur gäbe, wenn ein Nachfolger da sei. Auch die Spieler erwarten, dass die Übergangsphase, in der Co-Trainer Benni Maier die Mannschaft betreut – wohl auch am Dienstag (19 Uhr) beim Testspiel in Rutesheim –, nicht von langer Dauer sein wird.

Aus dem Umfeld des im März 2023 beim FC 08 Villingen freigestellten Marcel Yahyaijan wurde nun bekannt, dass der ehemalige Trainer des Oberliga-Konkurrenten der Holzhausener ein Angebot des FCH erhalten haben soll und sich Bedenkzeit erbeten habe. Yahyaijan passt perfekt ins Anforderungsprofil der Stelle beim FC Holzhausen, denn der 30-Jährige ist nicht nur alterstechnisch im gleichen Stil unterwegs wie sein möglicher Vorgänger, er lässt auch ähnlich attraktiv spielen, hat eine ähnliche Auffassung von modernem Fußball – und hat in Villingen auch als Sportdirektor gearbeitet. Die Parallelen jedenfalls sind unverkennbar.

Auch Denis Epstein und Philipp Reiter sind wohl Kandidaten

Yahyaijan ist aber offenbar nicht der einzige Kandidat. Aus dem Umfeld des FC Holzhausen heißt es, dass auch Ex-Profi Denis Epstein, der derzeit nach seinem Karriere-Ende beim Regionalligisten TSG Balingen die Geschicke der TSG-Landesliga-Truppe lenkt, vom FCH kontaktiert worden sei, ebenso wie Philipp Reiter, Co-Trainer beim Oberliga-Konkurrenten SSV Reutlingen. Epstein allerdings hat sein Engagement in Balingen gerade erst verlängert und ausgeweitet, ob Reiter aus Reutlingen weg will, ist zumindest fraglich.

Karsten Maier als Sportdirektor?

Möglich wäre auch, dass sich Yahyaijan auf die Geschicke auf dem Rasen konzentrieren würde, wenn es zu einer Zusammenarbeit käme, da aus dem Holzhausener Umfeld auch der Name Karsten Maier als mögliche Neuverpflichtung die Runde macht. Maier war 13 Jahre lang bis Juni 2013 Trainer der TSG Balingen, ehe ihn der spätere Interimstrainer des VfB Stuttgart, Nico Willig, ablöste. Maier hatte den Verein 2008 in die Oberliga geführt und wirkte noch bis 2015 als Sportvorstand. Auch aufgrund familiärer Verpflichtungen zog er sich anschließend aus dem Fußball zurück, war unter anderem Citymanager in Hechingen und eröffnete für die örtlichen Händler im vergangenen Jahr ein „virtuelles Kaufhaus“.

Marcel Yahyaijan war auch in Großaspach Kandidat

Yahyaijan war auch in Großaspach Kandidat wie Reinhardt und hatte mit dem SG-Vorstand nach eigenem Bekunden „gute Gespräche geführt“. Der ehemalige 08-Coach bekundete aber auch, sich bei einem neuen Engagement generell zeitlich nicht unter Druck zu setzen, daher wird er – sollte sich das Angebot bestätigen – seine Bedenkzeit nutzen, um seine Entscheidung gut zu fundieren.

Unsere Empfehlung für Sie FC Holzhausen in der Oberliga Die Meilensteine auf dem Weg zum Klassenerhalt Am drittletzten Spieltag machte Aufsteiger FC Holzhausen den Klassenerhalt in der Oberliga perfekt. Nach einer Auftaktniederlage gegen den Meister hat sich die Mannschaft von Pascal Reinhardt schnell an die fünfthöchste Spielklasse gewöhnt. Wir blicken auf ein paar Schlüsselspiele der Saison zurück und haben auch den Trainer selbst dazu befragt.

Yahyaijan ist lokal stark verwurzelt, kam als Jugendlicher 2007 zum FC 08 Villingen und hatte einen kurzen Ausflug in die Jugendmannschaften des SC Freiburg. Er stieg beim FC 08 2014/2015 als Nachwuchscoach ein, war Nachwuchskoordinator und trainierte 2017/18 bereits die Landesliga-Mannschaft. Gleichzeitig betreute er als Co-Trainer die Oberliga-Truppe und agierte als Sportdirektor. Ab der Saison 2020/2021 war er bis zum jähen Ende im Frühjahr Cheftrainer der ersten Mannschaft. In seine Amtszeit fielen der Sieg im SBFV-Pokal mit dem folgenden Highlight gegen Schalke 04 im DFB-Pokal und Platz 4 in der Saison 2021/22.