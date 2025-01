Neuer Chef in Tailfingen: Eric Haug zaubert „Haare in Bestform“

Heißer Jahresbeginn für Albstadt Feuerteufel in der Ebinger Innenstadt?

Ein Brandstifter war offenbar am Neujahrsmorgen in der Ebinger Innenstadt unterwegs. Die Feuerwehr war darüber hinaus aber auch in der Nacht und bei einem Kellerbrand am frühen Vormittag unterwegs – ein stressiger Beginn für den neuen Stadtbrandmeister.