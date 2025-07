Neuer Campus in Lörrach

Thomas Hoinka vom Ingenieurbüro Hoinka aus Sindelfingen (v.l.) überreichte ARaymond-Projektleiter Daniel Utz sowie Geschäftsführer Jürgen Trefzer die Leed-Auszeichnung in Gold. Foto: Marco Fraune Der südbadische Automobilzulieferer ARaymond feiert mit 300 Gästen. Ein Gang über das Areal in Lörrach führt den Wandel vor Augen.







Mit einem klaren Bekenntnis zum ARaymond-Standort in Deutschland verbunden ist der am Freitagnachmittag eingeweihte Campus. „Dieser Campus ist mehr als ein Gebäudeensemble – er ist Ausdruck unserer Überzeugung, dass Innovation nur miteinander entsteht“, unterstrich Daniel Utz, Projektleiter des ARaymond-Neubaus in Lörrach, bei der Feier vor 300 Gästen.