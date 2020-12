Neuer Busfahrplan Balinger Stadtverkehr wird flexibler

Das Rufbus-System sieht vor, dass sie nur bei Bedarf angefahren werden. Möchte man mit diesen Bussen fahren, so muss das mindestens eine Stunde vor Fahrtbeginn unter der Rufnummer 0 74 33/99 72 99 angemeldet werden. Im Sommer 2021 möchte man diese Vorlaufzeit auf eine halbe Stunde verkürzen und außerdem eine App einrichten, mit der die Busse noch komfortabler geordert werden können. Des Weiteren soll eine eigene Rufbuszentrale eingerichtet werden. Zum jetzigen Zeitpunkt übernimmt die Koordination der Fahrten die Firma Maas Reisen.

Die Busse können dabei nicht zu beliebigen Zeiten "bestellt" werden, sondern fahren nur anhand der im Fahrplan vorgegeben Zeiten. Dadurch, dass an Stationen, an denen kein Haltewunsch angemeldet wurde, nicht mehr gehalten wird, könne eine Fahrt mit einem bestellten Bus wesentlich schneller sein als im Fahrplan angegeben, betont Ralf Eppler, Fachgebietsleiter ÖPNV bei der Stadtverwaltung.

Keine leeren Busse mehr

"Am Anfang müssen sich die Bürger sicherlich noch an diese Umstellung gewöhnen, aber sie erlaubt es uns, unser Verkehrsnetz auch auf nachfrageschwächere Stadtteile auszuweiten", so Oberbürgermeister Helmut Reitemann. Zudem sei durch das Rufbus-System sichergestellt, dass in Zukunft keine leeren Busse mehr verkehren. Das spare Kosten und trage zu einer besseren CO2-Bilanz bei.

Aus diesem Grund werde auch bei den bereits bestehenden Buslinien zu gewissen Zeiten das Rufbus-System eingeführt. Betroffen sind verkehrsschwächere Zeiten in den Stadtbezirken Schmiden, Streichen, Zillhausen, Stockenhausen, Dürrwagen, Frommern-Dettenhalde, Binsenbol, Endingen-Schlikkuchen, Roßwangen und Rote Länder. Die entsprechenden Fahrten sind im Fahrplan deutlich als "Rufbus" gekennzeichnet. "Diese Veränderungen betreffen allerdings nicht die Schulzeiten; zu diesen fahren die Busse in jedem Fall", beteuert Reitemann.

Mittels Flyer sollen die Balinger über die neuen Linien aufgeklärt werden. Darin sind die Veränderungen der Routenführung sowie die neuen Linien erklärt. Ein besonderes Schmankerl: Diesem Flyer – den jeder Haushalt am morgigen Donnerstag über das Mitteilungsblatt erhalten soll – sind fünf Gutscheine für kostenlose Fahrten enthalten. Sie gelten bis Juni 2021 und sollen den Balingern die Möglichkeit geben, den neuen Stadtverkehr kennenzulernen.

Die Schulen wurden über die Fahrplanveränderungen bereits informiert – mit dem Appell, auch die Eltern in Kenntnis zu setzen. Auch im Internet können die neuen Fahrpläne unter www.naldo.de oder www.balingen.de abgerufen werden. Zudem liegen Minifahrpläne ab Januar 2021 an der Infothek im Rathaus Balingen aus.