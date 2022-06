1 Große Emotionen gibt es zunächst wieder in Augsburg und dann am zweiten Spieltag im Europa-Park Stadion gegen den BVB. Foto: Eibner/Thienel

Die DFL hat den Spielplan für die Saison 2022/23 veröffentlicht. Zum Auftakt trifft der Sport-Club am Wochenende 6./7. August auswärts auf den FC Augsburg. Das erste Heimspiel bestreitet der SC Freiburg am 2. Spieltag gegen Borussia Dortmund.















Nachdem der Sommerfahrplan des SC Freiburg für die Vorbereitung der anstehenden Saison seit einigen Wochen immer mehr Konturen annimmt, hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) nun auch den Spielplan für die Saison 2022/23 veröffentlicht.

Vorfreude auf Borussia Dortmund

Zum Auftakt der Bundesliga, eine Woche nachdem der SC Freiburg in der ersten Runde des DFB-Pokals beim 1. FC Kaiserslautern antritt, – sind die SC-Profis zum ersten Bundesligaspiel zu Gast beim FC Augsburg (6./7. August). Am zweiten Spieltag erwartet der Sport-Club mit Borussia Dortmund den Vizemeister im Europa-Park Stadion.

Wiedersehen mit Nico Schlotterbeck

Damit kommt es bereits am Wochenende 12./13./14. August zu einem Wiedersehen mit Nico Schlotterbeck, der zur Saison 2022/23 vom Sport-Club nach Dortmund gewechselt ist. Am dritten Spieltag steht mit dem Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart das erste Baden-Württemberg-Derby statt. Die Partie wird am Wochenende 19./20./21. August ausgetragen.

Länderspielpause im September

Die erste und einzige Länderspielpause in der Hinrunde findet vom 21. bis 27. September und damit zwischen dem 7. und 8. Bundesliga-Spieltag statt.

Letztes Spiel des Jahres bereits Mitte November

Aufgrund der FIFA WM 2022 in Katar (21. November bis 18. Dezember 2022) findet das letzte Bundesligaspiel im Jahr 2022 (15. Spieltag) bereits am 11./12./13. November 2022 statt. Der SC Freiburg empfängt an diesem Wochenende den 1. FC Union Berlin, bevor es in eine rund zweimonatige Winterpause geht.

Hinrunde wird Ende Januar fortgesetzt

Für das erste Spiel im Jahr 2023 (16. Spieltag) gastiert der Sport-Club am Wochenende 20./21./22. Januar beim VfL Wolfsburg. Für das letzte Hinspiel der Saison 2022/23, das bedingt durch die "Winter-WM" ungewohnterweise im Rahmen einer "englischen Woche" (24./25. Januar) ausgetragen wird, empfängt der SC Freiburg mit Eintracht Frankfurt den Europa-League-Sieger von 2022. Wenige Tage später, am Wochenende 27./28.29. Januar wird dann bereits die erste Rückrundenpartie gegen den FC Augsburg im heimischen Europa-Park Stadion ausgetragen wird.

Die zeitgenauen Ansetzungen der ersten Spieltage stehen noch nicht fest, werden aber in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

