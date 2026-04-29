Neuer Bürgermeister in Schömberg: Das erwarten die Bürger vom neuen Rathauschef – und er von den Bürgern

Rund 320 Besucher sind zur Amtseinsetzung des neuen Schömberger Bürgermeisters Matthias Stepan in das Kurhaus in Schömberg gekommen. Wie hoch sind die Erwartungen an den Schultes?
Bei der Stichwahl am 22. März wurde Matthias Stepan aus Maisenbach-Zainen zum neuen Bürgermeister von Schömberg gewählt. Am 31. März schied Matthias Leyn als Bürgermeister von Schömberg aus dem Amt. Stepan hatte am 15. April seinen ersten Arbeitstag im Rathaus. Zwischen dem 31. März und dem 15. April war der stellvertretende Bürgermeister Udo Bertsch das Gemeindeoberhaupt.