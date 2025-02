Neuer Bürgermeister in Rohrdorf: Die Brechstange soll zu Hause bleiben

Neuer Bürgermeister in Rohrdorf

1 Rohrdorfs designierter Bürgermeister Daniel Jendroska und seine Frau Claudia wollen nach Rohrdorf ziehen. Foto: Alexander Huber

Die Wahl in Rohrdorf, mit einem eindeutigen Sieg für den Eutinger Hauptamtsleiter Daniel Jendroska, ist noch nicht allzu lange her. Wie blickt der baldige Bürgermeister auf seine Zeit im Amt? Welche Themen will er direkt angehen, worin sieht er die größten Herausforderungen? Im kurzen Gespräch gibt er Aufschluss.









Link kopiert



Bei Daniel Jendroska laufen die Vorbereitungen gerade auf Hochtouren: Noch ist er voll eingebunden in seinem Job als Hauptamtsleiter in Eutingen, sein Team stimmt er auf die Veränderungen ein. Im April tritt er seine neue Stelle an. Die Rohrdorfer wählten den 44-jährigen Anfang Februar zu ihrem neuen Bürgermeister – mit fast 80 Prozent der Stimmen.