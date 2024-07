So erlebte Patrick Haas seinen Wahlsieg

Neuer Bürgermeister in Hüfingen

1 Viele Glückwünsche bekommt Patrick Haas (rechts) direkt nach der Wahl, wie hier von Blumbergs Bürgermeister Markus Keller. Foto: Roland Sigwart

Die Hüfinger wählen Patrick Haas zu ihrem neuen Bürgermeister. Die Gemeinde Mönchweiler lässt ihn dafür früher gehen. Mit diesem Wahlergebnis hatte er nicht gerechnet.









Link kopiert



Patrick Haas ist der neue Bürgermeister in Hüfingen. Ab August wird er Chef im Rathaus sein. Seine Wahl wird mit einem lachenden und einem weinenden Auge betrachtet: Freuen sich die Hüfinger auf den mit enormem Zuspruch gewählten 30-Jährigen, ist man in Mönchweiler traurig, dass Patrick Haas die Gemeinde in Richtung Baar verlässt.