Narrenzunft Bad Dürrheim Blindenreporter kommentieren Umzug

Beim Jubiläumsumzug der Narrenzunft am Sonntag, 9. Februar, gibt es ein in der Region erstmaliges Angebot für Menschen mit Sehbeeinträchtigung. Zwei Blindenreporter berichten über den Umzug den betroffenen Menschen, was gerade zu sehen ist.