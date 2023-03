1 Die neue Vereinsgemeinschaft von Heiligenzell packte gemeinsam für die Bevölkerung an. Ortsvorsteherin Brigitta Schrempp (rechts) ist glücklich über die Unterstützung und den ersten Osterbaum, der am Mittwochabend gestaltet wurde. Foto: Bohnert-Seidel

Premiere in Heiligenzell: In diesem Jahr gibt es den ersten Osterbaum. Die neue Vereinsgemeinschaft hat sich ans Schmücken gemacht. Insgesamt 420 Eier zieren jetzt den Ahorn vor dem Rathaus.









Von jedem der sechs Heiligenzeller Vereine sind mindestens zwei Vertreter aus dem Vorstand zur Ortsverwaltung gekommen. Alle freuten sich auf die Gemeinschaftsaktion für Ostern. Bewusst habe Ortsvorsteherin Brigitta Schrempp auf die Fällung des fünf Meter hohen Ahornbaumes, der auf dem Rathausplatz steht, verzichtet.

Unter anderem 420 Eier – aneinandergereiht an einer langen Schnur – wurden gemeinsam an dem Baum befestigt. Mit dabei waren unter anderem Edith und Torsten Schaub von den Feuerhexen, sowie Etienne Kerstin. Natürlich könnte das Werk auch von ein paar Wenigen gestaltet werden, weiß Schrempp. Aber die Vereinsgemeinschaft von Heiligenzell ist neu, lebendig und die Mitglieder seien hochmotiviert.

Wolfgang Seitel und Ehefrau Sonja brachten einen Hasen aus Heu. Beschwert ist er mit Kieselsteinen. „Ein Prachtstück“, freut sich die Ortsvorsteherin. Franz Huber kam vorbei und wurde prompt als Seilhalter zugeteilt. Lustig ging es zu. Zwischendurch wurde sich über die Vereinswelt auf Kurs gebracht. Die 420 Eier waren binnen einer halben Stunde an den zehn Schnüren á sechs Metern angebracht.

Die Gemeinschaft zwischen den Vereinen in Heiligenzell funktioniert eigentlich schon seit vielen Jahren. Immer ist es der kleine Griff zum Handy über Whatsapp, wenn Hilfe bei Veranstaltungen von den anderen Kollegen benötigt wird. Man trifft sich zum Stammtisch und bespricht dabei gegenseitig Termine – und wie man den jeweils anderen unterstützen könne.

2020 kam es so zu einem ersten offiziellen Treffen, um gemeinsam die Adventsfenster im Klosterhof zu organisieren. In Abwechslung gestalten die Vereine untereinander die Fenster. Der Adventsmarkt 2022 ließ diese Gemeinschaft feiern. Ebenfalls 2022 ist aus der Vereinsgemeinschaft unter der Schirmherrschaft der Ortsvorsteherin die erste Osterhasenjagd im Schlösslehof geboren worden. Knapp 100 Kinder haben daran teilgenommen. „Ich bin glücklich, dass hier alle so stark zusammenhalten“, betonte Schrempp. 2022 kam es endlich zu einem Adventsmarkt im Klosterhof, der alle Vereine restlos zufrieden gestellt hat. Längst sind die Vereinsvorstände über Whatsapp miteinander verbunden. Jeder kennt jeden und man hält in Heiligenzell für die Bürger zusammen.

Osterhasensuche

Nicht nur der erste Osterbaum wird in Heiligenzell geschmückt. Viele Kinder dürfen sich auf die Osterhasensuche im Heiligenzeller Schlössle freuen. Anmeldungen von Kindern zur Osterhasensuche noch bis spätestens 1. April bei der Ortsverwaltung unter Telefon 07821/6 33 77 71 oder E-Mail an heiligenzell@ortsverwaltung.friesenheim.de. Nur angemeldete Kinder können am Ostersamstag, 8. April, ab 15 Uhr an der Osterhasensuche teilnehmen.