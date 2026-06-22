Neuer Bauamtsleiter: Jan Schübel will etwas für sein Haiterbach bewegen

Seit fast zwei Monaten ist Jan Schübel neuer Bauamtsleiter der Stadt Haiterbach. Das ist mehr als nur ein Job für ihn. Als Haiterbacher möchte er etwas für seine Heimatgemeinde bewegen.
Die ersten Wochen in seinem neuen Amt als Haiterbacher Bauamtsleiter sind für Jan Schübel bewegt, ja fordernd. Nicht nur, dass Schübel in diesem Tätigkeitsfeld vieles kennenlernen und sich aneignen muss. Die Führungsstelle im Haiterbacher Bauamt war längere Zeit unbesetzt, nachdem sein Vorgänger Werner Braun Ende Juli 2024 in den Ruhestand verabschiedet worden war. Insofern gibt es auch einiges aufzuarbeiten.