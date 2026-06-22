Neuer Bauamtsleiter: Jan Schübel will etwas für sein Haiterbach bewegen

Seit fast zwei Monaten ist Jan Schübel neuer Bauamtsleiter der Stadt Haiterbach. Das ist mehr als nur ein Job für ihn. Als Haiterbacher möchte er etwas für seine Heimatgemeinde bewegen.

Die ersten Wochen in seinem neuen Amt als Haiterbacher Bauamtsleiter sind für Jan Schübel bewegt, ja fordernd. Nicht nur, dass Schübel in diesem Tätigkeitsfeld vieles kennenlernen und sich aneignen muss. Die Führungsstelle im Haiterbacher Bauamt war längere Zeit unbesetzt, nachdem sein Vorgänger Werner Braun Ende Juli 2024 in den Ruhestand verabschiedet worden war. Insofern gibt es auch einiges aufzuarbeiten.

Öffentliche Verwaltung ist Neuland Die Arbeit in einer öffentlichen Verwaltung ist für den 36-Jährigen ein neues Metier. Schübel kommt aus dem Handwerk. Nach der Schulzeit absolvierte er eine Ausbildung zum Schreiner. Nachdem er in diesem Beruf auch den Meistertitel erworben hatte, legte er noch den staatlich geprüften Holztechniker nach. „Ich arbeite gerne mit Holz“, sagt Schübel. Das ist auch heute noch so, wenngleich nur noch für sich selbst. In den vergangenen Jahren arbeitete Schübel in der Hotel- und Objektausstattung.

Und dann kam die Ausschreibung für die Stelle des Bauamtsleiters der Stadt Haiterbach. Doch Schübel dachte dabei zunächst gar nicht an sich selbst: „Ich habe die Stelle einem Bekannten empfohlen“, erzählt er. Zurück kam die spannende Frage: „Warum machst Du es nicht selbst?“ Schübel dachte darauf ernsthaft nach – und warf seinen Hut in den Ring.

Intensive Einarbeitung

Der Gemeinderat entschied sich für Schübel, der den Posten zum 1. Mai antrat. Wobei Schübel schon in der April-Sitzung des Gemeinderats am Tisch der Verwaltung saß. Seitdem befindet sich der Bauamtsleiter in einer intensiven Phase des Kennenlernens – von Kollegen, Ansprechpartnern und vor allem vielen Baustellen und Projekten.

„Mir liegt die Vielseitigkeit“, erklärt Schübel seine Motivation. Mindestens so groß ist aber der Antrieb, diesen Job in seiner Heimatgemeinde auszuüben. „Ich habe Interesse an Haiterbach.“ Die Ortskenntnis kommt ihm dabei entgegen. So wisse er natürlich, wo der Hochbehälter Altheimer Berg zu finden sei, er kenne die Straßen in Haiterbach und den Teilorten. Gleichwohl müsse er sich in verschiedene technische Bereiche einarbeiten. „Was ich nicht weiß, erfrage ich“, sagt Schübel. Und dann wiederholten sich die Baumaßnahmen ja irgendwann in ähnlicher Weise.

„Ich kenne viele Menschen“

Was Schübel auch im Beruf hilft: „Ich kenne viele Menschen.“ Dabei ist er sich wohl bewusst, dass dies auch in die andere Richtung wirkt: Viele Menschen kennen Schübel, beispielsweise durch seine ehrenamtliche Tätigkeit bei der Feuerwehr. Und natürlich werde man auch abseits des Rathauses auf die Bauthemen angesprochen. Dessen war sich Jan Schübel bei der Entscheidung für den Posten wohl bewusst.

Das Arbeitsfeld von Schübel ist ein sehr weites. Das kann von der Schädlingsbekämpfung bis hin zum laufenden Bau des Bürgerhauses in Unterschwandorf reichen. Auch wenn beides letztlich wichtig sei, sei es natürlich schöner, wenn man etwas erschaffen könne, sagt Schübel. Das verleihe mehr Glücksgefühle. Wobei der Bauamtsleiter nicht damit rechnet, die nächsten Jahre übermäßig viele Neues zu bauen. Aus seiner Sicht werde es ein wichtiger Teil sein, die bisherige Infrastruktur instand zu halten.

Der Bruder sitzt im Gemeinderat.

Bei den erwähnten Gemeinderatssitzungen sitzen nun zwei Schübel im Rund. Stadtrat Daniel Schübel ist der ältere Bruder des Bauamtsleiters. Die Gemeindeordnung sieht damit ebenso wie Jan Schübel selbst kein Problem. Nur in wenigen Ausnahmefällen – wenn der Gemeinderat etwa direkt Entscheidungen träfe, die den Bauamtsleiter betreffen, wäre Daniel Schübel dann befangen. Ansonsten ließen sich der Job und das Familiäre gut trennen, sagt der Bauamtsleiter.

Die Freizeit von Jan Schübel ist neben dem Ehrenamt Feuerwehr vor allem durch seine junge Familie bestimmt. Zusammen mit seiner Partnerin hat er ein Kind. Das zweite Kind sei auf dem Weg.