Neuer Bäcker in Blumberg

1 „Fischerbeck“ stellt sich in Blumberg mit seiner zwölften Filiale als Familienbetrieb mit viel Tradition vor. Bei der Eröffnung (von links): Die Seniorchefs Kurt und Adelheid Fischer, Ehefrau Melanie sowie Geschäftsführer Dirk Fischer und Markus Keller. Vorn die neue Generation mit dem jungen Kian. Foto: Hans Herrmann

Fischerbeck aus Titisee-Neustadt eröffnet die zwölfte Filiale auf dem ehemaligen Lauffenmühle-Areal mit sieben Mitarbeitern.









Mit der Bäckerei Fischerbeck hat sich in Blumberg ein Traditionsbetrieb aus Titisee-Neustadt mit seiner zwölften Filiale im Großprojekt Blumberg Quartier auf dem ehemaligen Lauffenmühle-Areal in der Leo-Wohleb-Straße angesiedelt. Die 1911 gegründete Bäckerei Fischer will mit traditioneller Backkunst punkten.