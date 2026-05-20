Neuer Auftritt: Nagold sieht ganz anders aus – und hat ein neues Motto

Nagold hat ein neues Logo. Das alte blau-grüne „N“ hat ausgedient. Neben einem von den Flüssen der Stadt inspirierten neuen „N“ kommt nun auch ein neues Motto.
Nagold will auch in Zukunft ein lebenswerter Ort für Freizeit, Wohnen und Arbeiten bleiben. Um die unverwechselbaren Stärken der Stadt klar herauszuarbeiten, haben das Stadtmarketing und der City-Verein Nagold im April 2025 einen Stadtmarkenentwicklungsprozess gestartet. Auf der Gartenmesse am 9. und 10. Mai wurde der daraus entstandene neue Stadtmarkenauftritt nun erstmals öffentlich präsentiert.