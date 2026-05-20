Neuer Auftritt: Nagold sieht ganz anders aus – und hat ein neues Motto

Nagold hat ein neues Logo. Das alte blau-grüne „N“ hat ausgedient. Neben einem von den Flüssen der Stadt inspirierten neuen „N“ kommt nun auch ein neues Motto.

Nagold will auch in Zukunft ein lebenswerter Ort für Freizeit, Wohnen und Arbeiten bleiben. Um die unverwechselbaren Stärken der Stadt klar herauszuarbeiten, haben das Stadtmarketing und der City-Verein Nagold im April 2025 einen Stadtmarkenentwicklungsprozess gestartet. Auf der Gartenmesse am 9. und 10. Mai wurde der daraus entstandene neue Stadtmarkenauftritt nun erstmals öffentlich präsentiert.

Der Stadtmarkenentwicklungsprozess wurde von einer Strategiegruppe begleitet, in der Vertreter aus der freien Wirtschaft, dem Gewerbeverein sowie aus den Ämtern der Stadtverwaltung mitgewirkt haben. Bereits zu Beginn wurden mit Zukunftsforscher Andreas Reiter in den gemeinsamen Workshops die Werte, Kompetenzen und Visionen herausgearbeitet.

Das „N“ bildet sich aus den Flüssen Nagold und Waldach

Gemeinsam mit der Agentur red monkeys aus Konstanz wurde in der Folge der neue Markenauftritt entwickelt, der nun das Licht der Öffentlichkeit erblickt hat. Prägend für das neue Erscheinungsbild ist das „Nagold‑N“. Es verbindet moderne Gestaltung mit regionalen Bezügen und resultiert aus der Topografie der Stadt. Das „N“ bildet sich aus den Flüssen Nagold und Waldach. „Nagold liegt einzigartig eingebettet in einem idyllischen Talkessel. Wer genau hinschaut, erkennt diese besondere Lage im Zeichen wieder“, sagt Marina Bley, Mitarbeiterin des Stadtmarketings.

So ist das neue Nagold-N entstanden. Foto: red monkeys

Auch die ersten Reaktionen auf der Gartenmesse fielen positiv aus. „Das neue Nagold N kommt richtig gut an, egal ob bei der Kinderbastelaktion, bei der Fotoaktion oder in den Gesprächen. Die Leute haben Lust auf etwas Neues und Lebendiges“, so Marina Bley. „Schön ist auch zu sehen, wie schnell sich viele Menschen damit identifizieren.“

„Eine Stadt für Wow und Wir“

Doch mit dem neuen „N“ ist es nicht getan. Die neue Marke „Nagold“ hat auch ein neues Motto: „Eine Stadt für Wow und Wir“. „Mit dem Claim ‚Die Stadt für Wow und Wir‘ bringt Nagold die Markenbotschaft auf den Punkt“, sagt Saskia Gärtner, Geschäftsführerin des City-Vereins Nagold. „Der Claim fasst zusammen, was Nagold ausmacht und wofür wir als Stadt stehen.“

Bei der Gartenmesse wurden Logo und Motto vorgestellt. Foto: Stotz

Nagold habe „viel zu bieten, wirtschaftlich, landschaftlich, kulturell, sportlich und menschlich“, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Das ist das „Wow“. Gleichzeitig stehe Nagold für eine urbane und weltoffene Stadt, die überschaubar genug ist für lebendige Vielfalt und echte Gemeinschaft. Das ist das „Wir“.

„Die Marke Nagold steht für den Blick nach vorn“

Beim Handel kommt das neue Motto jedenfalls gut an. „Lebensfreude und Tatkraft waren die ersten klaren Ergebnisse unseres Markenprozesses. Darauf baut auch der Claim auf“, so Christoph Leins, Vorsitzender des City-Vereins Nagold e.V. „Wir geben Nagold ein modernes, wiedererkennbares Gesicht und stärken zugleich das Wir‑Gefühl in der Stadt.“

Und auch das Stadtoberhaupt ist von dem neuen Erscheinungsbild „seiner“ Stadt überzeugt: „Die Marke Nagold steht für den Blick nach vorn. Mut, Innovationskraft, Verantwortungsbewusstsein und ein ausgeprägtes Gespür für ein gutes Miteinander gehören für uns dazu. In der Marke fließt all dies zusammen“, lobt Oberbürgermeister Jürgen Großmann.

„Und es wird noch weitere Überraschungen geben“

Die Stadtmarke soll künftig als strategisches Instrument dienen, um Bürger, die örtliche Wirtschaft sowie Besucher gleichermaßen anzusprechen und ein konsistentes Bild von Nagold zu vermitteln.

„Die Marke wird uns ab sofort an vielen Stellen begegnen. Sie wird in der Stadt und bei Veranstaltungen erlebbar sein. Und es wird noch weitere Überraschungen geben“, kündigt Marina Bley an.