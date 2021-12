26 Wegweisend: Genossenschaftliches Wohnhaus „San Riemo“ in München Foto: Petter Krag/Petter Krag

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Der neue „Architekturführer Deutschland 2022“ offenbart: Bauen wird unter anderem grüner und ressourcenbewusster. Stuttgarter Büros und Bauten sind in der Auswahl stark vertreten.















Link kopiert

Stuttgart - Die Fahrradstadt Nürnberg hat ihren Radlerinnen und Radlern einen praktischen Fahrradspeicher auf die Südseite des Hauptbahnhofs gestellt. 406 Fahrräder finden in dem luftig-filigranen Stahlbau, den SRAP Sedlak Rissland Architekten entwarfen, einen Abstellplatz. In den Niederlanden sind Fahrradparkhäuser eine verbreitete Bauaufgabe – für deutsche Architektinnen und Architekten ist sie vergleichsweise neu. In Darmstadt macht wiederum eine neue Brücke am Mozartturm, die mit kurvigem Schwung eine zentrale sechsspurige Einfallstraße überspannt, Radfahrern und Fußgängern das Leben leichter – und auch bunter; das Innere des Brückentrogs leuchtet himbeerrot.