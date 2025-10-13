Neuer Anlauf im Gemeinderat: Bekommt die Realschule Neuried einen neuen Namen?

Die Realschule Neuried hieß bis 1997 Erwin-Baur-Schule. Wegen der Nähe des Namenspatrons zum Nationalsozialismus wurde die Widmung untragbar.
Die Debatte um den „richtigen“ Namen für die Realschule Neuried begleitet die Gemeinde schon mehr als zwei Jahrzehnte. Bis 1997 trug die Bildungseinrichtung den Namen „Erwin-Baur-Schule“, benannt nach dem 1875 in Ichenheim geborenen Arzt, Botaniker, Züchtungsforscher und „Rassenhygeniker“. Wegen seiner Rolle als Eugeniker und der Nähe zu den Nationalsozialisten entledigte sich die Schule nach einer Prüfung des Namens. Mehrere Anläufe aus dem Umfeld der Schule, einen neuen Namen zu finden, scheiterten. Zuletzt lehnte der Gemeinderat 2020 den Vorschlag eines Namenswettbewerbs initiiert durch die SMV der Schule ab.