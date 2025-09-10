Neuer Ankermieter: So wird die ehemalige Sana-Klinik künftig genutzt

Seit einigen Tagen ist der Verkauf der ehemaligen Sana-Klinik in Bad Wildbad unter Dach und Fach. Und jetzt ist klar, wie es mit dem Großteil des Gebäudes weitergehen wird.

Mehr als drei Jahre stehen große Teile der ehemaligen Sana-Klinik in der Bad Wildbader Innenstadt mittlerweile leer. Lange Zeit war nicht klar, was mit dem Gebäude passieren soll. Der Landkreis hatte es nach der Schließung vom Sana-Konzern übernommen und nach einem Käufer gesucht. Der wurde in der Stuttgarter LC Gruppe gefunden. Das verkündete der Calwer Landrat Helmut Riegger bereits beim Neujahrsempfang der Stadt Bad Wildbad im Januar – der Verkauf zog sich allerdings noch einige Zeit hin. Erst im August vermeldete der Landkreis endgültigen Vollzug. Das Gebäude wechselte für den symbolischen Kaufpreis von einem Euro den Besitzer, der gleiche Preis, den der Kreis damals gezahlt hatte.

Und jetzt ist auch klar, wie es mit dem Gebäude weitergeht. Der Eigentümer ist verpflichtet, die Immobilie in den kommenden zehn Jahren vorrangig für medizinische, pflegerische oder soziale Zwecke einzusetzen. Wie die LC Gruppe jetzt unserer Redaktion mitteilte, bringen die neuen Eigentümer „das Enz Zentrum Bad Wildbad zurück auf den Weg der sozialen und medizinischen Versorgung“.

Neuer Name

Die LC Gruppe habe „die Entwicklung und Neupositionierung der einstigen Sana-Klinik im Herzen von Bad Wildbad erfolgreich vorangetrieben“, heißt es in der Mitteilung weiter. Das moderne Gebäude aus dem Baujahr 2009 trage seit Kurzem den Namen „Enz Zentrum Bad Wildbad“ und soll „nun wieder als zentraler Ort für soziale und medizinische Versorgung in der Region“ dienen.

Von den rund 5500 Quadratmetern Gesamtfläche seien mittlerweile bereits etwa 4500 Quadratmeter erfolgreich vermietet, teilt das Unternehmen mit und schreibt weiter: „Dank gezielter Ansprache konnten zahlreiche Nutzer aus dem medizinischen und sozialen Bereich für langfristige Mietverträge gewonnen werden.“ Als wichtigen Ankermieter habe die LC Gruppe das „Berufsförderungswerk Bad Wildbad (BFW), dessen Träger die Josefs-Gesellschaft gAG (JG-Gruppe) ist – eines der größten katholischen Unternehmen in der Gesundheits- und Sozialwirtschaft Deutschlands“ – gewinnen können. Das BFW werde rund 3000 Quadratmeter anmieten.

Das Gebäude beherberge außerdem „neben einem modernen MRT auch eine Nuklearmedizin, ein Dialysezentrum, eine Postfiliale sowie das Tourismusbüro der Stadt Bad Wildbad. Zusätzlich wurden Büros an die öffentliche Hand vermietet“, heißt es in der Mitteilung, und weiter: „Das Enz Zentrum ist somit wieder ein lebendiger Ort der sozialen und medizinischen Versorgung für die Bürgerinnen und Bürger von Bad Wildbad.“

Bedarf ist da

Wolfgang Dings, Geschäftsführer des BFW in Bad Wildbad, erklärt im Gespräch mit unserer Redaktion, was das BFW konkret angemietet hat und wofür die Flächen genutzt werden sollen. „Wir nutzen das Gebäude als Unterbringung/Internat für die berufliche Rehabilitation“, erklärt er. Denn Teilnehmer, die aus unterschiedlichen Gründen wie etwa der Entfernung zum Wohnort nicht pendeln können, bekommen im Zuge der Rehaleistungen auch die Internatsunterkunft gestellt, erläutert der BFW-Geschäftsführer.

„Wir haben Bedarf“, so Dings weiter. Zudem gebe es mit den zusätzlichen Räumen auch die Möglichkeit für interne Umzüge.

Denn alle Teilnehmer hätten Erkrankungen oder Behinderungen und könnten nun auch besser untergebracht werden. Aus diesem Grund hat das BFW die Flure und Stockwerke angemietet, „die früher Stationszimmer waren“, die „komplette Raumkapazität“.

Wert legt er darauf, dass in diesen Räumen „keine Kliniknutzung erfolgen“ werde. Deshalb stehe die Anmietung der Räume auch nicht „konträr mit der Planung für die Klinik“. Gemeint ist damit der geplante Bau der neuen Heinrich-Sommer-Klinik.

Derzeit ist die Klinik mit dem BFW im Norden der Stadt räumlich und organisatorisch unter einem Dach. Das BFW plant bereits seit einigen Jahren einen Neubau am Windhof. Das zuletzt als Flüchtlingswohnheim genutzte Hotel Windhof am südlichen Ende des Kurparks wurde bereits 2018 abgebrochen.

Doch die Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine verzögerten das Projekt. Das Projekt sei derzeit in der „letzen, finalen Entscheidungsphase“. Das BFW gehöre zu einer großen Holding mit Sitz in Köln und einem Umsatz von 700 Millionen Euro, dort müssen solche Entscheidungen in den entsprechenden Gremien gefasst werden.

Wie Dings erläutert gehen Vorstand und Aufsichtsrat nun in die „finale Beschlussfassung“. „Das Vorhaben in Sachlage und Notwendigkeit ist klar“, so Dings, aber die „letztgültige Betrachtung“ liege bei den verantwortlichen Gremien. Es sei aber vereinbart, dass man es so schnell wie es vom Ablauf her geht, zu eine Entscheidung bringen wolle.

Freude bei Bürgermeister

Der Bad Wildbader Bürgermeister Marco Gauger freut sich über diese Entwicklung in der ehemaligen Sana-Klink: „Es freut mich sehr, dass die neue Nutzung des Gebäudes mittlerweile spruchreif ist und dass mehr Leben ins ‚Enz Zentrum‘ einzieht.“ Die etablierten medizinischen Angebote könnten erhalten werden und die ehemaligen Klinik-Stationen „haben im Berufsförderungswerk einen Nutzer gefunden, der bereits fest mit dem Standort Bad Wildbad verbunden ist und mit dem wir als Stadt seit vielen Jahren eine gute Kooperation pflegen“, teilt der Bürgermeister auf Anfrage unserer Redaktion mit.

Wichtig ist ihm, „dass es uns gelungen ist, auch eine Lösung für eine Wildbader Postfiliale zu finden. Der Stadtverwaltung wurde seitens der Deutschen Post mitgeteilt, dass diese Anfang Oktober eröffnen soll“. Trotz der neuen Nutzungen bleibe im Gebäude noch Spielraum für weitere Möglichkeiten offen, „die künftig zum Beispiel für die medizinische Versorgung dienen können“.