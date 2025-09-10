Neuer Ankermieter: So wird die ehemalige Sana-Klinik künftig genutzt

Seit einigen Tagen ist der Verkauf der ehemaligen Sana-Klinik in Bad Wildbad unter Dach und Fach. Und jetzt ist klar, wie es mit dem Großteil des Gebäudes weitergehen wird.
Mehr als drei Jahre stehen große Teile der ehemaligen Sana-Klinik in der Bad Wildbader Innenstadt mittlerweile leer. Lange Zeit war nicht klar, was mit dem Gebäude passieren soll. Der Landkreis hatte es nach der Schließung vom Sana-Konzern übernommen und nach einem Käufer gesucht. Der wurde in der Stuttgarter LC Gruppe gefunden. Das verkündete der Calwer Landrat Helmut Riegger bereits beim Neujahrsempfang der Stadt Bad Wildbad im Januar – der Verkauf zog sich allerdings noch einige Zeit hin. Erst im August vermeldete der Landkreis endgültigen Vollzug. Das Gebäude wechselte für den symbolischen Kaufpreis von einem Euro den Besitzer, der gleiche Preis, den der Kreis damals gezahlt hatte.