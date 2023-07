1 Noch sitzt Rüdiger Klahm am Schreibtisch in seiner Kanzlei. In drei Tagen wechselt er dann endgültig ins Bürgermeisterzimmer des Althengstetter Rathauses. Foto: Marion Selent-Witowski

In drei Tagen beginnt für den ehemaligen Gemeinderat und Juristen ein neuer Lebensabschnitt. Der künftige Althengstetter Rathauschef trifft gerade die letzten Vorbereitungen für seinen offiziellen Arbeitsbeginn.









Freudig-gespannt – so lässt sich die derzeitige Gemütslage des neuen Althengstetter Verwaltungschefs wohl am besten umschreiben. Viel Freizeit oder gar Leerlauf nach seiner Wahl am 14. Mai gab es für Klahm jedenfalls nicht. Bereits ab der ersten Woche nach der Wahl hat die Amtsübergabe begonnen. Der inzwischen verabschiedete Bürgermeister Clemens Götz habe ihn zu Gesprächen mit externen Ansprechpartnern der Gemeinde dazu geholt und auch eine gemeinsame Amtsleiterübergabebesprechung habe es gegeben, berichtet Klahm im Gespräch mit unserer Redaktion. Zu laufenden Projekten wie dem Baugebiet „Brunnenstraße“ in Neuhengstett habe es einen regen Informationsaustausch gegeben.