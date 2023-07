Ein CDU-Mann aus der Region hat mir diese Woche unverhohlen erklärt: „Wenn es so weitergeht, bleibt uns gar nichts anderes übrig, als uns mit der AfD zu arrangieren.“ Was er meinte: Die Umfragewerte der Rechtsaußen sind aktuell so gut, dass sie 2024 auch bei uns in der Ortenau verstärkt die Gemeinde- und Ortschaftsräte entern dürften. Bleibt die Frage, was es bedeutet, sich mit der AfD zu „arrangieren“.

Merz plädierte bekanntlich zunächst für „gemeinsames Arbeiten“, um nach viel Kritik –vor allem aus den eigenen Reihen – flugs wieder zurückzurudern. Eine gangbare Alternative präsentierte von den Zeigefingerwedlern freilich niemand. Also: Wie jetzt?

Das Wichtigste ist sicher, ruhig und realistisch zu bleiben. Zum einen bleibt abzuwarten, ob es die AfD schafft, sich im Vorfeld der Wahlen zu organisieren, sprich: Listen zu füllen. Und nach den (erfolgreichen) Wahlen ist noch längst nicht gesichert, dass das interne Miteinander funktioniert. Siehe Lahrer Gemeinderat. Zum anderen sollte niemand hyperventilieren, wenn der Antrag einer bürgerlichen Partei dank AfD-Stimmen den Rat passiert – solange es keine Absprachen gibt. Schließlich darf bei demokratischen Abstimmungen jeder den Arm heben, wann und wo es ihm beliebt.

Ansonsten haben die Kommunalpolitiker (mal wieder) die Chance, es besser zu machen als ihre „großen“ Kollegen in Stuttgart und Berlin. Vielleicht finden sie ja ein Rezept zum richtigen Umgang mit der AfD – und im besten Fall einen Weg, ihre Wähler zurückzuholen. Der CDU-Mann weiß bereits: „Es wird nicht reichen, das Lied von den Schmuddelkindern zu singen.“