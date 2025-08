Neuenburger Innenstadt: Parkzeit wird zum Teil begrenzt

Über den Sachstand der Umsetzung des Parkraumkonzepts wurde der Neuenburger Gemeinderat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause informiert. Je nach Standort werden die öffentlichen Parkplätze mit einer zeitlichen Nutzungsbegrenzung von ein bis zwei Stunden begrenzt, zwei große Parkplätze beim Stadthaus und in Nachbarschaft des früheren Pflegeheims St. Georg mit insgesamt 83 Stellplätzen werden von einer Parkzeitbegrenzung weiterhin ausgenommen. Mit einer geringen Gebühr bleiben die Stellplätze im Parkhaus – dort sind 231 Stellplätze der insgesamt 540 – belegt.

Der zuständige Teamleiter im Neuenburger Rathaus, Andreas Grozinger, stellte die verschiedenen Standorte der vorhandenen Parkplätze vor. Es geht um den Bereich zwischen Basler Straße/Breisacher Straße einschließlich Münsterplatz-Bereich im Westen, Spitalstraße und Beim Stadthaus im Norden, Friedhofstraße und Kreuzstraße im Osten und Beim Bahnhof im Süden (Bahnparallele).

Die meisten Straßen mit rund 205 Stellplätzen werden mit einer Parkzeitbeschränkung von einer Stunde belegt, weiter vom Zentrum entfernt liegende Straßen am Rand des überplanten Gebietes erlauben eine Parkzeit von zwei Stunden. Die Parkplätze um das Fridolinhaus und entlang am Gebäudekomplex Unser Park werden angeglichen auf eine Stunde Parkzeit.

Besonders beschäftigt hatte die Anlieger vieler Straßen, dass sie von der Ausweisung einer Parkzeitbegrenzung betroffen sein könnten, weil sich ihre Privatgrundstücke an vielen Stellen optisch nicht eindeutig abgrenzen ließen. Solche Parkplätze lägen zwar auf Privatgrundstück, seien aber als solche nicht zu identifizieren.

Das betrifft laut Grozinger 121 Grundstücke, die nun entsprechend den geltenden Vorschriften der Straßenverkehrsverordnung Ausnahmegenehmigungen erhielten. Abgestimmt auf die betreffenden Grundstücksgrößen seien insgesamt 170 Ausnahmen erlassen worden, berichtete Grozinger.

Umsetzung steht bevor

Das Parkraumkonzept erhielt Mitte Juni die Zustimmung sowohl vom Landratsamt – manche Straßen liegen in der Trägerschaft des Landkreises und des Landes – als auch von der Verkehrspolizei.

Noch nicht abschließend geklärt sei die Anlieferungsmöglichkeit für die Postfiliale, die demnächst in die Schlüsselstraße umziehen wird. „Da befinden wir uns noch im Gespräch mit der Deutschen Post und der künftigen Betreiberin der Filiale“, sagte Grozinger. Eine entsprechende Bürgerinfo und die Ausgabe der Ausnahmegenehmigungen sollen noch im August erfolgen. Sobald die notwendigen Schilder und Markierungen vorhanden sind, gehe es an die Umsetzung und Freigabe der Parkzonen. Der Teamleiter rechnet mit der Umsetzung Mitte, spätestens aber für Ende September.

Anpassungen sind erfolgt

Der Gemeinderat hatte im März 2023 ein neues Parkraumkonzept für den Innenstadtbereich beschlossen. Dagegen regte sich in der Bevölkerung Widerstand, das in einem Bürgerbegehren gipfelte. Der Gemeinderat wies damals in seiner Sitzung am 24. Juli 2023 das Bürgerbegehren als unzulässig zurück.

In der Folge wurden an dem damals vorgelegten Konzept in Detailfragen Anpassungen vorgenommen, heißt es in der Beratungsvorlage für den Gemeinderat. Deshalb wurde nun der aktuelle Stand des Parkraumkonzepts in der jüngsten Sitzung dem Gemeinderat nochmals vorgestellt. Das Gremium nahm den Sachstandsbericht zur Kenntnis.