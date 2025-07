Neuenburg feiert Stadtjubiläum: Die Zähringerstadt ist in Feierlaune

Zwei Tage lang wurde der 850. Geburtstag der Stadt Neuenburg am Rhein gefeiert. Es war ein tolles Fest von Bürgern und Vereinen für die Menschen in der Stadt.

Ausgelassene Stimmung herrschte bereits am Samstagabend trotz einiger Regenschauer. Wer die Neuenburger kennt, weiß, dass sie sich von etwas Nass von oben nicht die Feuerlaune verderben lassen. Schon gar nicht bei toller Musik von der Band Nightunes und dem aus der DSDS-Castingshow bekannte Dominik Büchle. Die Vereine bewirteten an beiden Tagen die Gäste, die unter den riesigen Sonnenschirmen mal vor dem Regen, mal vor der Sonne Schutz suchten. Und zu später Stunde, als der Regen etwas nachgelassen hatte, tanzten einige Gäste samt den Sängerinnen vor der großen Bühne.

Sternfahrt aus Ortsteilen

Überraschend trockenes und sogar sonniges Wetter lockte am Festsonntag viele Gäste in die Innenstadt. Überall gab es Musik, Fingerfood, Getränke, Spielangebote und Informationsstände von Vereinen. Zum Auftakt kamen fahrradbegeisterte Bürger aus den Ortsteilen per Sternfahrt zum zentralen Veranstaltungsort auf dem Rathausplatz. Ganz bewusst hielt sich der „offizielle Festakt“ kurz: Dort hatte Bürgermeister Jens Fondy-Langela die Gemeinsamkeiten der Ortsteile mit der Kernstadt herausgestellt. Deshalb stand dieses Geburtstagsjahr auch bewusst unter dem Motto „4-4-1 – Vier Ortsteile, vier Jubiläen, eine Stadt“, schließlich hatte die Gesamtstadt nicht nur den 850. Geburtstag der Kernstadt, sondern auch die Eingemeindungen der Ortsteile Grißheim, Steinenstadt und Zienken vor 50 Jahren zu feiern.

Ganz eindeutig ist allerdings die Geburtsstunde der Zähringerstadt nicht, nur ein Dokument des Zähringers Berthold IV. deutet darauf hin, dass die Stadt zwischen 1171 und 1181 gegründet worden ist. „Wir haben uns auf das Jahr 1175 als Geburtsjahr festgelegt, auch im Wissen, das alles ein paar Jahre früher oder später sein könnte“, erklärte der Bürgermeister. Viel wichtiger sei es seiner Überzeugung nach, auf die Ereignisse im Laufe der Jahrhunderte einzugehen, die die Stadt gleich mehrmals zerstört hatte und immer wieder mit dem eisernen Willen der Neuenburger Einwohner aufgebaut worden sei.

Hochwasser und Kriege

Allein die Rheinhochwasser und Kriege führten laut Fondy-Langela immer wieder zur Zerstörung der Stadt, letztmals sogar zweimal im Zweiten Weltkrieg. „Die Neuenburger ließen sich nicht unterkriegen, haben ihre Stadt immer wieder aufgebaut und können nun stolz den 850. Geburtstag feiern“, betonte der Bürgermeister. Der Vertreter der Landesregierung, Staatssekretär Patrick Rapp, nutzte die Gelegenheit und zeichnete Beate Männlin von der Kolpingsfamilie für ihr außerordentliches ehrenamtliches Engagement mit der Landesehrennadel aus.

„Neuenburg war die erste Stadt, die im Zweiten Weltkrieg durch den Bombenhagel zerstört wurde“, sagte der Staatssekretär zuvor. Der unbändige Bürgergeist habe der Zerstörung getrotzt und die Stadt immer wieder aufgebaut, betonte Rapp. Heute sei Neuenburg am Rhein mit seinen Ortsteilen eine lebendige Stadt, die von dem hohen ehrenamtlichen Engagement der mehr als 70 Vereine profitiere. Er kündigte in diesem Zusammenhang an, dass die Politik auf allen Ebenen mit Blick auf die immer strenger werdenden Auflagen zur Durchführung von Events über diese kritisierten Restriktionen nachdenken werde.

Dem offiziellen Teil wohnten auch Landrat Christian Ante, einige Bürgermeister aus den Nachbarkommunen und Repräsentanten aus den befreundeten Zähringerstadte bei. Bis in die Abendstunden demonstrierten die engagierten Vereine als ausgezeichnete Gastgeber und Kooperationspartner der Stadt die Vielfalt des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens in der Zähringerstadt.

Dazu hatten sie in Kooperation mit dem städtischen Veranstaltungsmanagement eine Vielzahl von Programmpunkten organisiert.