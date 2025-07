Die Stadt Neuenburg am Rhein feiert in diesem Jahr ihren 850. Geburtstag.

Mit dem Bürgerfest am Wochenende, 26. und 27. Juli, in der Innenstadt steht der nächste Höhepunkt im Jubiläumskalender an. Die Geburtstagsparty wird ein Fest von Neuenburgern für Neuenburger sein – ganz unter dem Motto „Neuenburg feiert!“.

Unter der Überschrift „4-4-1 – Vier Ortsteile, vier Jubiläen, eine Stadt“ ziehen sich die Jubiläumsveranstaltungen bereits durch das ganze Jahr. Mittlerweile wurden die Feiern in den Ortsteilen Grißheim und Steinenstadt anlässlich der Eingemeindungen vor 50 Jahren erfolgreich gefeiert, die Jubiläumsfeierlichkeiten im Ortsteil Zienken stehen im September an.

Jetzt steht das große Stadtjubiläum im Fokus der Stadtgemeinschaft. Bürgermeister Jens Fondy-Langela und das Organisationsteam beim städtischen Veranstaltungsmanagement freuen sich auf die zweitägige Geburtstagsparty. Sie wird am Samstag auf dem Rathausplatz, und am Sonntag zusätzlich auf der Salzstraße, auf dem Konstantin-Schäfer-Platz und auf der Schlüsselstraße stattfinden.

Es ist ein großes, buntes und fröhliches Fest, das von den Neuenburger Vereinen für die Einwohner der Zähringerstadt, ihre Ortsteile und die gesamte Region organisiert wird – und das mit tollen Angeboten und einem hochkarätigen Rahmenprogramm, heißt es in der Ankündigung.

Bürgerfest

Die Geburtstagsparty trägt den Namen „Bürgerfest“. Dieser Begriff ist im wahrsten Sinne des Wortes auch wörtlich zu nehmen: Es sind die Bürger, viele von ihnen in der lebendigen Vereinsgemeinschaft Neuenburgs organisiert, die für das Jubiläumsprogramm stehen.

Am Wochenende wird in der Zähringerstadt gefeiert. Foto: Alexander Anlicker

Das Bürgerfest startet am Samstagabend um 18 Uhr auf dem Rathausplatz – mit viel Musik und vielfältigen Getränke- und Speiseangeboten der Vereine, die sich in Pavillons rund um das Geschehen auf dem Rathausplatz aufstellen werden. Es soll eine lockere Geburtstagsparty werden, auf der die Besucher in entspannter Atmosphäre auf ihre Kosten kommen. Der Rathausplatz verwandelt sich an diesem Abend zu einer sommerlichen Open-Air-Bühne mit einem Liveprogramm. Zum Auftakt spielt das Dominik Büchele-Trio. Ihm folgt die bekannte Band Nightunes mit zwei außergewöhnlichen Sängerinnen. Erinnerungsmomente an ein rauschendes Fest können die Gäste in der Foto-Box „einfrieren“ lassen.

Bürgerfest-Sonntag

Konzentrierte sich das Angebot am Samstag noch auf den Rathausplatz, so braucht das vielfältige Programm am Festsonntag deutlich mehr Platz. Das bedeutet: Das Bürgerfest findet nicht nur auf dem Rathausplatz, sondern auch auf dem Konstantin-Schäfer-Platz, in der Salzstraße und in der Schlüsselstraße statt. Auch hier engagieren sich die Neuenburger Vereine ein weiteres Mal mit ihren verschiedenen Angeboten. Zusammen sind es rund 30 Mitwirkende, darunter auch die Sparkasse Markgräflerland, städtische Einrichtungen und die Bürgerstiftung. Start ist um 11 Uhr auf der zentralen Bühne am Rathausplatz, wo Bürgermeister Jens Fondy-Langela die Gäste begrüßen wird. Zuvor startet in den Ortsteilen Grißheim, Steinenstadt und Zienken eine Sternfahrt auf Fahrrädern nach Neuenburg zum Rathausplatz. Die Botschaft der Ortsteile: „Wir gehören zusammen!“.

Begleitet wird der Bürgerfest-Sonntag von einem verkaufsoffenen Sonntag des Einzelhandels, organisiert vom Neuenburger Gewerbeverein. Die Angebote auf den verschiedenen Plätzen enden erst um 18 Uhr, auf dem Rathausplatz geht das Programm bis 22 Uhr weiter.

Marktplatz der Vereine

Der Rathausplatz wird zum Marktplatz der Vereine, dort wird das Ehrenamt vorgestellt und gelebt. Auf der Bühne gibt es zahlreiche Vorführungen, angefangen von ganz unterschiedlichen Präsentationen der Vereine. Unter anderem werden mitwirken: die Orchestergemeinschaft Neuenburg-Zienken, der Musikverein Grißheim, die Chöre der Stadt Neuenburg am Rhein, die „KlemmFägBrunzer“ sowie „Die Zwei & Friends“.

Kinderland

Die jüngsten Gäste des Bürgerfest-Sonntags erhalten auf dem Konstantin-Schäfer-Platz mit dem „Kinderland“ einen eigenen Festbereich. Dort werden Spiele und vieles mehr geboten. Zu sehen sind der Zirkus Zinska, die Rhythmischen Sportgymnastinnen und die Tanzwerkstatt des Turnvereins, das Jugendorchester des Handharmonikavereins und die Artisten des „Cirque Intense“. Das Treiben auf dem Platz soll ein richtiges Familienfest werden, so der Wunsch des Organisationsteams der Stadt.