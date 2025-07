Neuenburg am Rhein: Haushaltssperre beschlossen

1 Das Nepomukfest, das vom 11. bis 14. Juli auf dem ehemaligen LGS-Gelände stattfindet, ist im Haushaltsplan noch nicht berücksichtigt. Foto: Archiv/Alexander Anlicker Der Stadt Neuenburg fehlen im aktuellen Haushaltsjahr gut fünf Millionen Euro.







Der Gemeinderat der Zähringerstadt hat in seiner Sitzung am Montag einstimmig eine „Haushaltswirtschaftliche Sperre“ beschlossen, berichtet Stadtsprecher Martin Bächler auf Nachfrage unserer Zeitung. Die Verwaltung rechnet mit Mehrausgaben von 1,5 Millionen Euro und mit etwa 3,5 Millionen Euro weniger an Einnahmen. „Es geht hauptsächlich um die Gewerbesteuereinnahmen“, erklärt Stadtkämmerer Marco Prinzbach. Das Problem sei die nachgelagerte Veranlagung, ergänzt er. Die Gewerbebetriebe leisten Vorauszahlungen, aber nach der Steuererklärung kann es zu Rückzahlungen und geringeren Vorauszahlungen kommen. „Wir sind davon ausgegangen, dass die Gewerbesteuer steigt, auch weil wir den Hebesatz um 20 Prozentpunkte erhöht haben“, erklärt Prinzbach. Statt der prognostizierten Gewerbesteuereinnahmen von 9,9 Millionen Euro rechnet die Stadt nun zur Mitte des Haushaltsjahrs nur noch mit rund 7,7 Millionen Euro. „Wir haben einen guten Branchenmix“, ergänzt Bächler auf die Frage nach einer Konjunkturkrise. Je größer die Unternehmen sind, desto größer fallen die Gewerbesteuerzahlungen, aber auch die Rückzahlungen aus, sagt Prinzbach. Geringer fallen auch die Anteile an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer aus.