Neuenbürger Jäger schildert Gefährliche Saison der Wildunfälle geht wieder los

Kurz und knapp der Status: Kreisstraße K 4581, bei Kilometer 3,9, Wildunfall mit Reh. Das Reh liegt tot am Straßenrand.

Also umziehen und zu zweit an die Unfallstelle. Während der Fahrt kommen Härter entscheidende Gedanken: Im Frühjahr ist die Frage, war es eine trächtige Geiß? War es eine Geiß mit Kitz? "Zum Glück", denkt er, muss er nicht verletztem Wild nachsuchen – was in der Nacht ja ohnehin nicht möglich wäre. "Wurde der Unfallort richtig angegeben und finde ich ihn gleich?"